La habría besado en el cuello: Esta fue la respuesta de Pamela Díaz al ser vinculada amorosamente con Felipe Kast

A comienzos de noviembre, un video filtrado mostró a Pamela Díaz compartiendo en un restaurante con un hombre desconocido. Ahora, se especula que el misterioso acompañante sería el político Felipe Kast, según información difundida por el portal Infama.

El rumor comenzó a tomar fuerza cuando un usuario aseguró haber visto, al senador de Evopoli y a la animadora de Canal 13, en actitud cariñosa durante un evento nocturno.

“Te morís a quienes vi hoy. Felipe Kast con Pamela Fiera Díaz muy acaramelados. Abrazados, onda Titanic, ella doblando la cabeza y él besándole el cuello. Anoche en Santo Remedio en la pista del micro club. Él debe ser el amor secreto, de 8-10 años”, señaló el mensaje compartido por Infama.

Por su parte, existen indicios que podrían confirmar que ambos se conocen. En una fotografía tomada durante un evento de la fundación Care, liderada por Cecilia Bolocco, se ve al senador como DJ mientras La Fiera aparece entre los asistentes.

Además, Felipe Kast publicó una historia en Instagram desde el mismo evento donde supuestamente fueron vistos juntos.

¿Cuál fue la respuesta de Pamela Díaz?

Al ser consultada por Publimetro, Pamela Díaz evitó aclarar los rumores y optó por desviar la atención hacia su trabajo. “Estoy tan en otra que no me importa lo que digan. Estoy ocupada trabajando. (Si quieren saber) averigüen. Yo no estudié periodismo. Esa no es mi pega. Digan lo que quieran. Estoy trabajando”, declaró.

Hasta ahora, ni La Fiera ni el senador de Evopoli han confirmado o desmentido la supuesta relación.