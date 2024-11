“Pensé en mis hijos”: El desconsolado relato de Antonella Ríos tras sufrir encerrona junto a Barticciotto en Ñuñoa

Durante la madrugada de este viernes, Antonella Ríos y Marcelo Barticciotto fueron víctimas de un violento robo en la comuna de Ñuñoa, región Metropolitana. El hecho tuvo lugar cerca de la medianoche mientras ambos se desplazaban en un vehículo por la calle General Gorostiaga.

En la intersección con Pucará, una camioneta cerró el paso del automóvil en el que iban la actriz y el exfutbolista. Cinco individuos descendieron de la camioneta, con los rostros descubiertos, y los intimidaron con armas de fuego. Obligaron a las víctimas a abandonar el vehículo antes de huir en él.

El automóvil sustraído, valuado en 19 millones de pesos, es el objetivo principal de la investigación liderada por la Brigada de Robos Oriente (Biro) de la PDI, que trabaja bajo instrucciones de la fiscalía.

El crudo relato de la actriz

En conversación con el matinal Buenos días a todos, de TVN, Antonella, todavía afectada por el incidente, contó: “La situación era súper tensa porque yo tenía el seguro y no podía abrir. Yo en ese momento pensé, fríamente hablando, que iban a disparar o me iban a pegar”.

“Porque como no estaba resultando la acción que ellos querían lograr, de abrir, bajarme, sacarnos, llevarse el auto y las especies, yo me puse muy nerviosa, porque pensé que no estaba rindiendo a sus requerimientos. No estaba colaborando”, añadió.

Luego, más emocionada, la actriz recordó: “Ahí me asusté mucho. Sentí en un momento... Para qué te voy a mentir. O sea, pesé en mis hijos, en mi vida y en nosotros (ella y Barticciotto), que no nos pasara nada”.

“Llega un momento en que uno dice, ‘esto es como una broma’. Porque llega alguien y como que te asusta por atrás. ¡Pum! Y el cerebro va entiendo que esto va pasando y pasa tan rápido, que ni siquiera lo alcanzas como a captar bien. Quedas en una situación de shock. Como no de creerlo”, complementó.

Más adelante, la intérprete expuso cómo fue el momento en el que les intimidaron con las armas de fuego. “A Marcelo le apuntan aquí (en la frente), a mí me pegan con la parte de abajo de la pistola, como para que soltáramos. Es que en un momento yo agarro mis cosas y como que ‘no, ninguna posibilidad’”, relató.

“¿Qué es lo típico que dicen? Uno tiene que finalmente ceder a lo que te vayan a decir, porque es la vida o son tus cosas. Lo más importante obviamente es resguardarse, pero hay un segundo en el que uno dice ‘pero esto no está bien, no es justo’. Finalmente, se llevan las cosas, quedamos ahí, los vecinos escuchan porque hay un frenazo. Sale gente, nos ayudan”, adicionó.

Por último, para concluir, Antonella expresó: “Ya no daba ganas de salir antes, ahora menos. En general, no soy muy buena para salir, entonces, ahora menos. No sé qué va a pasar. Yo igual voy a investigar como se puede superar un suceso así de traumático, me imagino que estoy todavía un poquitito en shock. Me estoy riendo, entre comillas, pero sí me empieza a bajar la pena”.