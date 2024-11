Alejandro Droguett arremete contra el expresidente del CSyD Colo Colo: “No dio la cara, no hizo nada y actuó con total irresponsabilidad”

Matías Camacho, expresidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, conversó la tarde de este viernes con Los Tenores y se refirió a su polémica destitución del cargo tras ser acusado por abandono de deberes, acciones de maltrato y presuntos gastos irregulares asociados a su tarjeta institucional.

En primera instancia, el otrora dirigente de la orgánica aclaró que: “Lo de expresidente o presidente es algo que se está conociendo en la Corte de Apelaciones. Es un proceso en curso y será la justicia la que determine esa condición”.

Luego, abordó los presuntos gastos irregulares bajo su gestión y, en respuesta a la información publicada por ADN Deportes, aclaró que: “En la nota se señala que el motivo de mi inhabilitación por parte del directorio, que sostenemos que es ilegal, habría sido por gastos personales con cargo a gastos de representación del club, lo cual no es efectivo”.

“Si uno lee el acta de inhabilitación, en los argumentos que el directorio utiliza para hacer esta inhabilitación ilegal, nunca se menciona la situación de algún gasto irregular. Por lo tanto, no estuvo nunca dentro de los motivos de la inhabilitación”, explicó.

En esa línea, apuntó que: “En segundo lugar, la tarjeta a la que se hace alusión es una tarjeta de presidencia como área y dentro del Club Social y Deportivo Colo Colo, el área de presidencia tiene dos integrantes: el presidente del club y el vicepresidente general”.

“Esta es una tarjeta que compartíamos muchas veces el exvicepresidente general Alejandro Droguett. Por lo tanto, sostener que todos los gastos cargados hacia esa tarjeta hayan sido gastos regulados por mí, no es exacto y no es cierto”, continuó.

“Esta era una tarjeta de crédito de prepago y jamás como presidente tuvo acceso a las cuentas corrientes del club. No podía sacar ni un solo peso y la única persona autorizada para eso, era la tesorera del club que cargaba estas tarjetas mensualmente con dinero”, agregó.

Asimismo, detalló que: “La tesorera recibía todos los meses una planilla de los gastos ejecutados en el mes para cargar la tarjeta nuevamente y reponer el monto asignado por gastos de representación. Durante los dos años que se están cuestionando, la tesorera jamás objeto algún gasto”.

Por último, señaló que: “Más allá de las discusiones de si he sido un buen o mal presidente, que es legítimo, otra cosa es meterse en temas de probidad y manchar la honra de una persona que es lo que se ha hecho conmigo. Además, considerando que estos gastos de representación tienen sentido en cuanto a la presencia de un club tan grande como Colo Colo”.

“Me parece que ha sido muy injusto. Hay otras situaciones más graves que se han omitido. Hay seis tarjetas de crédito dentro del club y del directorio, y solo se han cuestionado los gastos supuestamente asignados a mí, muchos de los cuales no realicé”, sentenció.

Alejandro Droguett arremete contra Camacho

En diálogo con Los Tenores de las 20:00 horas, Alejandro Droguett, representante del club en la concesionaria de Blanco y Negro, arremetió contra Matías Camacho, lanzando duros términos en contra del expresidente del Club Social y Deportivo Colo Colo.

“Lo primero que quiero decir es que yo no había querido hablar públicamente, porque nosotros estamos en una crisis tremenda en el club, con absoluta responsabilidad del señor Camacho, pero yo me mantuve al margen pensando solamente en trabajar (...) Es necesario aclarar lo de la tarjeta de crédito, donde él mencionó que yo había tenido acceso y eso es absolutamente falso, lo quiero descartar de inmediato, porque eso es una mentira grosera y yo la quiero desmentir categóricamente”, comenzó aclarando el directivo.

En esa línea, añadió que “es lamentable la situación en la que está el club. Me parece que el espacio donde había que plantear todo esto era en la asamblea de socios. Nosotros teníamos un plazo de 60 días para convocar a una asamblea extraordinaria donde los socios y las socias votarían para elegir a un nuevo presidente. Finalmente, la asamblea manifestó otra cosa y se harán elecciones anticipadas con una fecha a convenir. En la asamblea el señor Camacho llegó atrasado, tampoco estaba al día con lo que estaba pasando, no dio la cara, no respondió las inquietudes de los socios, entonces estamos hablando de una persona que actúa con total irresponsabilidad y tiene la desfachatez de asignarle responsabilidades a los demás”.

Tras lo anterior, Droguett hizo un mea culpa respecto a su gestión con Camacho al mando.

“Yo asumí mi responsabilidad por haber sostenido todo este tiempo a un presidente irresponsable que dejó en el suelo a la institucionalidad, que comprometió al club, porque no llegaba a los compromisos, porque dejó esperando un montón de gente que firmábamos convenios, que llegábamos a acuerdos, etc. Yo asumí la responsabilidad política y renuncié al directorio”, lanzó.

“Yo y el resto de los directores asumimos la tarea de ir a las máximas actividades posibles, porque sabíamos que él seguramente no iba a llegar. No contestaba el teléfono. Yo tenía que hablar en nombre del club porque el expresidente no llegó, sin excusarse y sin decir nada”, agregó el dirigente.

Consultado sobre cómo está la situación económica del CSyD Colo Colo, manifestó que “está en un momento complicado, bajó en gran cantidad los socios, ya que no tienen prácticamente beneficios, salvo una preventa anticipada. Los socios venían bajando desde hace ya mucho tiempo, incluso mucho antes que asumiera Camacho como presidente. Bajamos de 87 mil a 15 mil. El club se mantiene con el aporte de las cuotas sociales”.

Finalmente, Droguett tuvo sus últimas palabras sobre Camacho. “Él fue presidente de la comisión Centenario y no hizo nada, lo tuvo que relevar Aníbal Mosa. Camacho no convocaba a reuniones y no hizo absolutamente nada”, cerró.