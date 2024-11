Rafael Dudamel sorprende y anuncia entre lágrimas su retiro como entrenador de fútbol profesional

El entrenador venezolano, Rafael Dudamel, que hace muy poco logró una hazaña en Colombia sacando campeón al Atlético Bucaramanga después de 75 años de sequía, tomó una sorprendente decisión durante este jueves.

Por medio de una conferencia de prensa, el DT reveló, entre lágrimas, que decidió dejar para siempre de dirigir a nivel profesional.

“Manifestarle a toda la ciudad, al mundo del fútbol que el único motivo es una decisión familiar, he querido cerrar y limpiar cualquier tipo de especulaciones, nada que tenga que ver con lo contractual, con la llegada o salida de jugadores, quiero cancelar esas especulaciones”, comenzó diciendo el llanero.

En esa línea, añadió que “ha sido un ciclo inolvidable, fantástico, desde ya quiero decirle a la hinchada, a Santander, gracias, ya les extraño, han sido 12 meses en los que hemos trabajado con mucha dedicación, con mucha ilusión, fue un trabajo que fluyó y al final de todo nos llevó a alcanzar tan anhelado título que luego de 75 años se logró, Dios me dio el privilegio de tan anhelado sueño”.

Tras lo anterior, el exarquero explicó la necesidad de estar junto a su familia en estos momentos.

“Hoy doy por terminado este ciclo, para disfrutar de mi familia, he querido pedirle a mi esposa que me acompañe porque ha sido un año muy difícil desde lo familiar, por no estar cerca de mis tres hijos y mi esposa”, manifestó.

“Mi hijo pequeño hasta hace poco me dijo, ‘papá, me voy con el corazón cargado de emociones’, pero hay un lado de mi vida que está requiriendo ese amor familiar y ellos están necesitando al papá y al esposo en la casa”, agregó Dudamel.

Finalmente, el DT venezolano cerró con nuevas palabras para su familia.

“A mi esposa, gracias por esperarme, por amarme, por tenerme paciencia, porque a pesar de no haberlos tenido cerca cada día de trabajo siempre estuviste con cada oración, perdóname por todo este tiempo ausente, que Dios me de vida para poder recompensar todo tu apoyo”, concluyó.