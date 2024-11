Ni Dituro ni Arias: el arquero que Esteban Paredes quiere en Colo Colo en caso de que Cortés se vaya

Esteban Paredes abordó la actualidad de Colo Colo en torno al tema refuerzos y a los nombres importantes del plantel que podrían dejar el club.

El goleador histórico del fútbol chileno conversó con ADN Deportes y, de entrada, le pidió al directorio de Blanco y Negro que se pongan de acuerdo para armar un equipo competitivo, considerando que el próximo año es el centenario del club.

“Aníbal siempre ha estado comprometido con Colo Colo. El club no es de él y ya sabemos que hay dos bloques, espero que las dos partes se unan, lo veo difícil, pero se nos vienen los 100 años y lo más importante es Colo Colo. Ojalá armen un buen equipo. Creo que el club apunta a llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores, una final o semifinal”, señaló el exfutbolista.

Respecto a la búsqueda de un ‘9′, el otrora delantero aseguró: “No tienen que traer un 9 para sacar a Javier Correa, sino para acompañarlo, para que tengamos mucho más peso ofensivo en la delantera. Espero que los refuerzos que lleguen estén a la altura del club”.

Paredes aborda las posibles salidas de Palacios y Cortés

Esteban Paredes se refirió a la posible salida de Carlos Palacios a Boca Juniors. “Lamentablemente cuando un jugador anda bien en Colo Colo, otros clubes se fijan en él y se lo quieren llevar rápidamente”, comentó.

Por otro lado, el “Tanque” abordó la posibilidad de que Brayan Cortés se marche al extranjero. “A mí me gustaría que Brayan siguiera, pero no estoy en su mente, él lleva 7 años en Colo Colo, a lo mejor quiere salir por el bien suyo y de su familia, eso también es válido. Le deseo lo mejor si es que se va, y si no, también”, indicó.

En esa línea, remarcó que le gustaría que Claudio Bravo, quien está retirado, reemplazara a Brayan Cortés en caso de que el iquiqueño se vaya. “Obviamente que Claudio es una buena opción, él es un líder innato, no va a ser difícil que se ponga los guantes y juegue. Si es que se va Cortés, ojalá pueda venir Claudio. Yo lo prefiero a él en vez de Matías Dituro y Gabriel Arias, que son nombres importantes”, concluyó.