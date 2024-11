“Hemos colocado una fecha límite”: Aníbal Mosa confirma ultimátum a Brayan Cortés para renovar en Colo Colo

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, habló tras la reunión de directorio realizada este miércoles y entregó novedades sobre el mercado de pases en Colo Colo, donde se refirió a la incierta renovación de Brayan Cortés de cara a la temporada 2025.

“Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos, venimos conversando hace mucho rato con Brayan y este directorio ha tomado la decisión de colocar una fecha límite. Le hemos comunicado hace unos días que la propuesta que le ha entregado Colo Colo va a estar vigente solamente hasta el día 30 de noviembre”, señaló.

En esa línea, el mandamás del “Cacique” detalló que: “No hemos recibido ninguna respuesta. Esperamos recibir una respuesta positiva y si no es así empezaremos a ver quién va a ser el reemplazante de Brayan. No he hablado con él, no podría decir si está más adentro o afuera”.

Consultado por las características que debe tener el nuevo arquero de Colo Colo en caso de la partida de Cortés, Mosa señaló: “Son las que tiene Brayan, un jugador de nivel, de selección y que haya estado en equipos grandes. Que tenga un currículum importante para hacerse del arco de Colo Colo. Tiene que tener pergaminos importantes”.

Además, no descartó la posibilidad de sacar del retiro a Claudio Bravo: “Si es que (Brayan Cortés) no renueva, vamos a conversar con Claudio y con otros también arqueros que se han contactado con nosotros. Pero por el respeto y el cariño que le tenemos a Brayan, no hemos tenido ningún acercamiento con nadie, porque estamos esperando a que se cumplan los plazos para saber si vamos a contar con él o no”.

Por último, el presidente de Blanco y Negro fue claro en señalar que: “Esta es una institución muy grande y no nos podemos quedar pegados esperando eternamente una respuesta. Por eso que hemos decidido de que solamente vamos a tener nuestra propuesta hasta el día 30 de noviembre”.

“Después del 30 de noviembre vamos a hablar con todos los candidatos que tengan pergamino para tomar el arco de Colo Colo. Y ojo que tenemos otro arquero que es de muy buena calidad como Fernando de Paul, así que no hay que olvidarse de eso tampoco”, sentenció.