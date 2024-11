Fue una de las estrellas infantiles más emblemáticas de los años 90 y desapareció casi por completo: así luce hoy

Una de las estrellas infantiles más queridas de los años noventa fue el actor Jonathan Lipnicki, quien alcanzó la fama mundial gracias a películas como Jerry Maguire, Dr. Dolittle y, sobre todo, Stuart Little.

De hecho, estuvo a la altura de otros grandes nombres de la época, como Macaulay Culkin, Kirsten Dunst y Jake Lloyd, recordado especialmente por interpretar a la versión joven de Anakin Skywalker en Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma.

Sin embargo, sus años de éxito no duraron para siempre. Con el paso del tiempo, Lipnicki pasó a formar parte de la extensa lista de actores infantiles que, aunque continuaron con proyectos, se alejaron del estrellato máximo que Hollywood puede ofrecer.

Sin ir más lejos, en la actualidad es raro verlo en proyectos de alcance global y entre sus principales créditos aparecen películas directas a DVD, cortometrajes o pequeños papeles en series de televisión.

“La mayor transición para mí fue no trabajar durante mucho tiempo”, explicó sobre su desaparición en una entrevista con el medio /Film en el año 2022.

“Yo me tomé un tiempo libre, en el sentido de que (la actuación) no era la única prioridad que tenía (...) Pero no trabajé porque realmente no conseguí ningún papel durante un tiempo”, se sinceró.

En ese mismo diálogo mostró un aspecto que sería aún más determinante en los sets de grabación. Según él, no era un actor suficientemente bueno cuando el rubro lo quería.

“Lo bueno de ser joven, un niño, es que hay una agradable capacidad de asombro inherente a la infancia. Y es por eso que muchos niños que ves son bastante talentosos”, planteó.

De cualquier forma, tras terminar la escuela secundaria en Estados Unidos comenzó a estudiar de manera más seria el oficio. De ahí en adelante puso a prueba sus dotes interpretativos sobre las tablas en obras de teatro.

Hoy principalmente en labores de producción, en encuentros recientes con medios de espectáculos ha manifestado sus ganas de seguir frente al lente.

“Tengo algunos proyectos muy buenos en mi agenda. No sé qué podría decir de ellos todavía, pero tengo la oportunidad de trabajar con algunos cineastas realmente geniales”, explicó a Dread Central en marzo de 2024, justo cuando promocionaba el estreno de un nuevo slasher.

Así luce Jonathan Lipnicki en la actualidad