El mensaje de Aníbal Mosa tras la decisión de la U de no ir al TAS por el desacato de Almirón

Hace un par de semanas, la directiva de la Universidad de Chile había anunciado públicamente que, tras el rechazo de la primera y segunda sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP ante la acusación de desacato hacia el DT de Colo Colo, Jorge Almirón, recurrirían al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Sin embargo, tras el cierre de la temporada 2024, el directorio de la sociedad anónima que rige los destinos de la Universidad de Chile ya habría resuelto cambiar de opinión. Según información de Mega, al no tener nuevos antecedentes respecto a los presentados ante el Tribunal de Disciplina, Azul Azul desistiría de ir al TAS, dando por concluido el año.

“Los felicito, muy coherente la decisión, es un tema que no da para más. Hemos gastado mucho tiempo, tanto ellos como nosotros, el medio en sí le ha dedicado demasiado tiempo a un tema que ya es historia”, aseguró Aníbal Mosa.

Localia para “el de verdad”

Tras la reunión de directorio en ByN, el mandamás de Colo Colo analizó, otra vez, la chance de que la Supercopa 2025 se juegue con partido doble.

“Me dijeron que sí, lo conversé con Pablo Milad, me dijo que le parecía buena la idea, que era sensato lo que se proponía tomando en cuenta todo lo que significa organizar un superclásico. No sé qué ha opinado la gente de la U, pero creemos es bueno para el fútbol”, sostuvo.

En el cierre, el empresario fue tajante respecto a quién debería cerrar como local en caso de transformar en llave la Supercopa: “el que debería cerrar de local es el campeón, pero el campeón del Campeonato, el de verdad. El Campeonato es el que manda”, finalizó Aníbal Mosa.