“Lo veo como un sacrificio que tengo que hacer”: hincha de Colo Colo sorteará su asiento preferencial en el Estadio Monumental

Santiago

El próximo 24 de diciembre, un fanático de Colo Colo podría recibir un particular regalo navideño: un lugar reservado para él o ella en el Estadio Monumental.

Todo a raíz del sorteo que realizará en aquella jornada Ignacio Bustos, quien pondrá a disposición el asiento que tenía de por vida en el recinto de Pedreros, el cual permite ingresar a los partidos del “Cacique” sin necesidad de hacer filas virtuales para comprar boletos, sin ninguna restricción para el torneo que sea.

Además, aquella butaca permite también que quien la tenga pueda entrar al Monumental para observar eventos externos al “Cacique”, como por ejemplo partidos de la selección chilena o conciertos, tal como ocurrió hace algunas semanas con Paul McCartney.

“Por necesidad económica, empecé a hacer este sorteo. Soy dueño de un asiento en el sector Caupolicán. Iba a venderlo directamente, pero vi en internet el sorteo de propiedades y se me ocurrió la idea”, planteó Ignacio Bustos en diálogo con ADN Deportes.

Los interesados pueden comprar su ticket para el sorteo, el cual tiene un valor de $10.000, y para el cual no hay límite de compra. Todo quedó certificado ante notario, detalles que se pueden leer en la página oficial del sorteo.

“Voy hace años al estadio, sigo al equipo fuera de Chile también. Claramente, es una decisión difícil, me costó tomarla, pero lo veo como un sacrificio que tengo que hacer para que la cosa mejore. Esto no va a cambiar lo que siento por Colo Colo”, concluyó Ignacio Bustos en torno a este particular regalo navideño.