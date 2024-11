Humorista con discapacidad anuncia su arribo a plataforma para adultos Onfayer: “Para que se saquen los paradigmas de que somos angelitos”

Alfredo Ureta, reconocido comediante de stand-up y presentador, sorprendió al anunciar este jueves que se unirá a Onfayer, una plataforma de contenido para adultos similar a OnlyFans.

Su participación marca un hito importante, ya que será uno de los primeros creadores de contenido en situación de discapacidad en ingresar a este tipo de espacios.

“Hice mi primera sesión en Onfayer, me sentí súper bien porque me incluyeron. Fotos absolutamente profesionales. Y quiero también que la gente me conozca al desnudo, para que se saquen los paradigmas de que somos angelitos. Porque a mí se me para igual”, dijo el comediante en un video.

“Y quiero, un porcentaje todos los meses, mensual, para apoyar a la Teletón. Así que, ayúdenme”, añadió.

Más adelante, el presentador explicó su motivación con estas palabras: “Mi objetivo siempre ha sido dar visibilidad a las voces que suelen estar fuera del radar de los grandes medios. Hoy, más que nunca, siento que es el momento adecuado para seguir siendo un referente de autenticidad, superación y valentía”.

Ureta destacó el carácter inclusivo de la plataforma y lo que significa para él formar parte de esta experiencia. “El apoyo y la oportunidad de formar parte de una plataforma tan inclusiva que me permite ser yo mismo y, al mismo tiempo, inspirar a otros a serlo también”, aseguró, según consignó el medio La Cuarta.

Busca ser un pionero y así abrirle las puertas a otras personas con discapacidad

Este humorista y animador es ampliamente conocido en el país por su defensa activa de los derechos de las personas con discapacidad. Así, a través de la creación de contenido erótico, Alfredo Ureta busca para abrir nuevos caminos en la representación de la diversidad.

De hecho, con su incursión en Onfayer apunta a ser el primer paso para que las personas con discapacidades tengan también un lugar en las plataformas de contenido para adultos.