¿La primera en irse? Camila Nash se retira de las plataformas para adultos y comparte difícil situación que la obligó a tomar la decisión

Camila Nash, conocida por su paso por programas como Calle 7 y su participación en realities, reveló su decisión de retirarse de las plataformas para adultos. Y en una reciente entrevista, explicó los motivos detrás de esta determinación, que están ligados a su familia y a la necesidad de explorar nuevas facetas en su vida profesional.

La exchica reality detalló que esta decisión fue impulsada por el impacto que su incursión en Arsmate tuvo en sus relaciones. “Sentí que se paga un precio familiar muy alto al tener una cuenta para adultos”, confesó a LUN.

“Estuve más de un año sin contacto con mi familia. Con los únicos que me comunicaba era con mis hermanos. Al resto les afectó mucho mi decisión, que además se enteraron por la prensa. A mi familia le moví mucho el suelo y nos distanciamos”, añadió.

“Tuve que enfrentar el prejuicio social”

Además del conflicto familiar, la exintegrante de Calle 17 señaló que ya tuvo suficiente en este mundo laboral. “Me retiro porque, además del tema familiar, pienso que dos años es suficiente para una etapa como esta, que para mí ya cumplió su ciclo. Quiero cambiar de rumbo”, expresó, subrayando que está lista para enfocar su energía en nuevos proyectos.

Aunque describió la experiencia como “liberadora”, también admitió que fue un desafío enfrentar el juicio social y las críticas. “Tuve que enfrentar el prejuicio social, que fue como muy liberador para mí. Mi familia es súper tradicional, son todos intelectuales”, relató.

Finalmente, para dar por cerrado el asunto, Camila Nash concluyó: “Recibí mucho rechazo, pero para mí fue algo muy positivo, porque esa es la gente que yo no quiero en mi vida. Al principio me dolió, hay personas que, de verdad, me rompieron el corazón con su desprecio, pero que estoy muy feliz de no tenerlas cerca mío”.