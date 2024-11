Gustavo Álvarez tiene claro su objetivo para el 2025: “En la Copa Libertadores no hay que participar, sino que competir”

La temporada 2024 en La Cisterna terminó. La Universidad de Chile se fue de vacaciones este jueves tras consagrarse campeón de la Copa Chile, y el momento de los análisis está en pleno desarrollo.

Camino a su merecido descanso, Gustavo Álvarez hizo un repaso de lo que fue el 2024, adelantando además lo que será la próxima temporada.

“Tuve una conversación con los jugadores, les di mi opinión deportiva que es una parte del análisis y después hay temas contractuales que el club maneja directamente con los jugadores y sus agentes. Son conversaciones privadas donde uno da su parecer futbolístico, escucha al jugador, pero hoy día estamos con la temporada recién terminada, conversé uno por uno con los jugadores”, partió aseverando.

Lo que viene el 2025 y refuerzos

Agregó sobre los refuerzos que “hay algunas cosas por definir, pero lo primero que tenemos que hacer es consolidar el modelo de juego, qué características se necesita para cada puesto, y en función de eso la posibilidad de nombres propios se reduce”, dijo.

“Como en todo club hay un tema presupuestario, donde el club dice qué jugadores están al alcance y cuáles no, esto recién terminó ayer, tenemos por delante la evaluación precisa de lo que necesitamos y después un mercado para ejecutarlo”, complementó sobre los nuevos nombres que podrían llegar.

Con miras al 2025, la U volverá a competencias internacionales: “en la Copa Libertadores no hay que participar, sino que competir. Nosotros tenemos la obligación a nivel nacional de mejorar lo que hicimos, no nos podemos conformar con lo que hicimos este año, ya que tiene que ser un piso e ir por más”, sostuvo Gustavo Álvarez.

“La vara quedó muy alta, pero yo soy un entrenador que necesita el desafío permanente y si nosotros consideramos que es difícil o que no podemos llegar a 65 puntos como punto de partida, es un error, después veremos si los conseguimos o no, pero nos tenemos que proponer llegar”, agregó el entrenador argentino.

En el cierre, adelantó que le da lo mismo si la Supercopa se disputa un partido único o con ida y vuelta como propuso Aníbal Mosa: “no tengo problemas, me da igual, lo que se decida me parece bien”, finalizó Álvarez.