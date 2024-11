Matías Zaldivia y el cierre del 2024 en la U: “El cariño del hincha es algo espectacular, que ni yo me lo imaginaba”

Los festejos en la Universidad de Chile, tras coronarse como el mejor de la Copa Chile, se prolongaron hasta altas horas de la madrugada de este jueves, misma jornada en que todo el plantel azul estaba convocado en el Centro Deportivo Azul (CDA).

Algunos fueron a buscar sus cosas para partir de vacaciones, mientras otros lo hicieron para no volver más. Uno de los que sí o sí continuará, es Matías Zaldivia.

El defensor, pieza clave para Gustavo Álvarez en la última línea universitaria, conversó con los medios de comunicación a la salida del CDA: “en lo futbolístico fue de mis mejores años, acompañado por el tema de la Selección, va a ser difícil igualar, pero en mi cabeza está siempre ir por más y mejorar”, dijo.

“El cariño del hincha es algo espectacular, que ni yo me lo imaginaba, tenía mucha ilusión de que fuera así, pero no me imaginaba tanto cariño. Agradecerle a la gente porque fueron muy importantes todo el año, llenado todas las canchas”, complementó el defensor.

Cerró respecto al 2025 que “se nos viene un año hermoso con la Supercopa y después con tres campeonatos para pelear y estar en todos los frentes. Nos tenemos que reforzar de gran manera para hacer una gran Copa Libertadores que es la ilusión de todos, pero sin dejar de pensar en el Torneo local que es el gran objetivo”, finalizó Matías Zaldivia.