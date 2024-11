Dejó de mentiroso a Leonardo Gil: la respuesta del DT de Boca sobre supuesto interés por el ex Colo Colo

Fernando Gago, DT de Boca Juniors, desmintió rotundamente los dichos de Leonardo Gil, quien hace pocos días aseguró que desde el club argentino llamaron a su representante, dando a entender que hay un interés por su fichaje.

“A mí no me llamaron de Boca, pero sí a mi representante. Estuvo hablando con una persona del Consejo del club. Sería muy lindo jugar en Boca, ojalá que se me pueda dar, así que estoy esperando”, comentó el ex Colo Colo el pasado 18 de noviembre en conversación con Radio La Red.

El entrenador de los “Xeneizes” abordó este tema anoche, tras el triunfo sobre Unión de Santa Fe por la liga argentina. En conferencia de prensa, a Gago le preguntaron por lo que dijo Gil y respondió: “No, es mentira. Es mentira esa situación”.

“Entiendo que se van a tirar un montón de nombres y habrá muchas situaciones en las que se va a decir que sí, que no, que viene, que no viene. Sé cómo es un mercado de pases”, agregó el técnico trasandino.

Además, Fernando Gago reconoció que aún no tiene una lista definida sobre los fichajes que quiere para Boca Juniors. “Estoy empezando a hablar (con la dirigencia), tenemos charlas constantemente sobre posibles refuerzos, pero ni siquiera tengo una lista armada, empecemos por ahí”, indicó.

“Hablamos de nombres, pero como cualquier jugador. Podemos hablar de Messi, de Di María, podemos hablar de cualquiera. Se habla constantemente, pero la decisión final y la lista todavía no la presenté. Cuando lo haga, por ahí podrán acertar un poco más”, concluyó.