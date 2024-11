“Hablaron mucho...”: Gabriel Castellón envía desafiante mensaje a Colo Colo tras ganar la Copa Chile con la U

Gabriel Castellón, arquero de la U de Chile, habló este miércoles tras conquistar el título de la Copa Chile 2024 después del triunfo por 1-0 ante Ñublense y le envío un desafiante mensaje a Colo Colo de cara a la Supercopa de 2025.

“Personalmente sí hay una revancha, porque hablaron mucho. Nosotros solamente nos enfocamos en jugar. Sí somos responsables de no haber disputado una finalísima por el torneo, pero es fácil hablar después que ganan la copa”, declaró en diálogo con TNT Sports.

En esa línea, el portero de los azules recordó los dichos de Jorge Almirón y señaló que: “Ellos empataron supuestamente para esperarnos a nosotros en una final y me molestó mucho. Hablaron justo después del partido y creo que eso se dice antes”.

“Ahora nos viene un descanso y nos vamos a preparar muy bien para la Supercopa, porque queremos ganarla y porque va a ser nuestra revancha”, agregó.

Por otra parte, Castellón se mostró contento por levantar el título de la Copa Chile y declaró estar: “Feliz de poder entregarle un título a toda esta gente, a nuestras familias, a nosotros mismos, a los compañeros. Hemos tenido un año grandioso y esto es fruto también del trabajo de lo que hacemos día a día.

“Nos enfocamos el 2 de enero de poder hacer algo distinto y volver a pelear en los torneos con la U, que es un grande que tiene que venir a pelear en los torneos y aspirar a ganar la Copa Chile. El próximo año vamos a la Copa Libertadores y es un grande que tiene que seguir peleando por todo”, complementó.

Además, el golero de la U realizó un positivo balance de año a nivel personal: “Creo que mejoré en muchos aspectos, a lo mejor en mi llegada no se veía tanto lo que podía rendir y con el pasar de los partidos me fui sintiendo mejor y agarrando más confianza. Comparándolo con el año pasado, salimos campeón del torneo, pero sí me hicieron muchos más goles”.

“Este año bajé mucho el promedio, jugué todos los minutos. Tuve 14 partidos donde no recibí goles y romper un récord también en este club hace lindo este año. Es un desafío grande para el próximo, de prepararse y de poder seguir compitiendo en lo más grande”, sentenció.