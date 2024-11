Gustavo Álvarez tras conquistar el título de la Copa Chile con la U: “Merecíamos coronar este año”

Gustavo Álvarez, entrenador de la U de Chile, habló este miércoles tras conquistar el título de la Copa Chile 2024 después de vencer por 1-0 a Ñublense en la final del tradicional torneo en el Estadio Nacional.

“Me parece que no soy el artífice. Desde mi lugar aporté lo que pude, lo comparto con la dirigencia que me abrió las puertas del club, el cuerpo técnico, staff, funcionarios, el plantel y toda esta gente más la que no pudo venir”, comentó en diálogo con TNT Sports.

En esa línea, el DT de los azules realizó un positivo balance de año y señaló que: “Los equipos siempre reflejan lo que son las instituciones. Nosotros pudimos en un año conseguir esto y merecíamos coronarlo. Lo dije en la última conferencia. Merecíamos coronarlo porque un título y un reconocimiento es necesario ante un buen trabajo que se hizo”.

El técnico trasandino concretó su segundo año consecutivo con títulos en el fútbol chileno. Al respecto, manifestó sentir: “Orgullo, gratitud. Estoy agradecido de Chile que me abrió las puertas para trabajar, desarrollar la profesión y sobre todo que me trataron con muchísimo respeto desde que llegué, tanto el año pasado como este”.

“Fueron dos años que mejor se coronaron. Me ha tocado pelear por distintos objetivos y tengo un gran agradecimiento con todos los planteles que dirigí y los clubes que me dieron trabajo”, agregó.

Por último, Gustavo Álvarez anticipó la próxima temporada y la definición de la Supercopa ante Colo Colo: “Siempre hay que prepararse y el año que viene la meta tiene que superar lo alto que quedó la vara este año, pero hay que superarlo”.