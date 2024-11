El exministro de Salud, Enrique Paris, criticó en País ADN el erario de salud que se está discutiendo en el marco del Presupuesto 2025 en el Senado, donde se espera que hoy sea votado tras alcanzar un compromiso de acuerdo.

“Se presenta nuevamente un protocolo de acuerdo en circunstancias en que el protocolo de acuerdo que se firmó para el presupuesto del año 2024 no se ha cumplido en más de dos tercios (...). Entonces, los parlamentarios están muy molestos porque los convencieron de votar a favor el año pasado”, dijo la exautoridad.

Y añadió que “se le está exigiendo mucha más gestión al Ministerio de Salud para poder aprobar este presupuesto, que además es histórico, va a llegar a los 15 billones de pesos, una cifra que es casi imposible de entender”.

“Decretar alerta sanitaria”

En esa línea, Enrique Paris sostuvo que “lo más grave de todo es que hay 86.805 personas con garantías auges vencidas, y la gente se podría querellar contra el Estado (...). A lo mejor hay que decretar alerta sanitaria , lo que da herramientas al Ministerio de Salud para tomar otras medidas”.

“Hay un problema de salud gravísimo y el subsecretario tiene que responder, porque no podemos seguir aceptando que fallezca gente en la lista de espera (...). ¿Cómo no responden? Creo que salud no ha sido prioridad para este Gobierno”, finalizó.