Francisco Orrego y segunda vuelta de gobernadores: “Hemos recibido apoyo de las derechas y del centro, por lo que no soy candidato de un solo sector”

Cada vez queda menos para la segunda vuelta de gobernadores en Chile, motivo por el cual ADN Hoy conversó con el candidato de Chile Vamos por la Región Metropolitana, Francisco “Pancho” Orrego, en la cual se refirió a este proceso.

El militante de Renovación Nacional (RN) partió señalando que durante su campaña, los apoyos a su figura se han ampliado, principalmente desde partidos de centro. “Hemos recibido el apoyo de exmilitantes del PS, de Demócratas, del Partido Social Cristiano, del Partido de la Gente, de dirigentes de Amarillos, entonces yo ya no soy el candidato de un solo sector político”.

Además, sostuvo que “según algunas encuestas, subimos a 38% en las preferencias, y en la última de Black and White, alcanzamos 45%. En la hípica se dice caballo pillado, caballo ganado. Pero hay que esperar hasta el día domingo, y yo tengo esperanza en que la gente quiera un cambio”.

Consultado sobre si seguirá buscando algún cargo de elección popular en caso de no ser electo, Orrego indicó que “no me voy a poner en esa hipótesis. Mi hipótesis hoy es ser gobernador de la región Metropolitana”.

Por otro lado, Francisco Orrego abordó las críticas de su sector por los videos de campaña en el que aparece su contrincante, Claudio Orrego con figuras de la derecha. Para el panelista de televisión, esta situación es “deshonesta, porque se le pidió que no lo hiciera, porque incide en la opinión pública, y porque lo que está buscando es confundir”.

Respecto a las atribuciones que tienen los gobernadores, principalmente en materia de seguridad, la carta de Chile Vamos manifestó que “yo discrepo con la tesis central de que el gobernador tiene pocas atribuciones, sobre todo respecto de que sus atribuciones en materia de seguridad son limitadas”.

“Cuando tú revisas la ley de Presupuesto de la Nación, y te vas al último párrafo de la ley, por ejemplo, el 8% que nosotros podemos destinar a convenios con la ciudadanía, o vinculación con la comunidad, explícitamente se pueden presentar programas de seguridad ciudadana. Eso lo establece la ley textual.”, explicó.

No obstante, destacó que, según su parecer, la figura del delegado presidencial debiese mantenerse. “Pedir eliminar esta figura es populista e irresponsable”.

Sobre las críticas en su contra por falta de experiencia, Francisco “Pancho” Orrego dijo que “de todas las críticas que se han realizado a mi persona, la de falta de experiencia es relevante”.

“Yo me hice conocido a través de un programa de televisión, conocido, pero no soy nacido en política en un programa de televisión. Yo llevo veinte años vinculado al mundo de la política. Vengo haciendo política desde la universidad, soy de la misma generación del Presidente de la República. Tengo experiencia académica, en mi paso por la Universidad de Chile como abogado; tengo experiencia laboral, trabajé en el primer gobierno Sebastián Piñera (...) Que Claudio Orrego desconozca esto, lo entiendo, pero podría averiguar un poco antes de hacer críticas tan al boleo”, aseveró.

Finalmente, y consultado sobre las elecciones presidenciales de 2025, Orrego indicó que “en toda la oposición debiese haber una gran primaria presidencial con Evelyn Matthei, Rodolfo Carter, Ximena Rincón, si se quiere sumar Johannes Kaiser, que se sume también”.

Sin embargo, aclaró que pese a esta idea, él acatará la decisión de Renovación Nacional.