Es alternativa, pero elemental dentro del camarín universitario. De pocas palabras, Fabricio Formiliano espera pacientemente su oportunidad como titular en la Universidad de Chile.

El uruguayo arribó al Centro Deportivo Azul (CDA) a mediados del 2024 y si bien la adaptación al club no le costó mucho, sí no ha podido demostrar sus condiciones para ser titular en el equipo de Álvarez.

“La verdad que muy bien. Desde que llegué el año pasado ya tuve bastantes minutos, por suerte, llegué bien. Por ahí como recambio y eso, pero me estoy ganando mi lugar”, aseguró en conversación con Radio Sport 890 de Uruguay.

Agregó que “este semestre capaz que lo arranqué más o menos porque no he tenido tanta continuidad. Sí, he jugado Copa Chile y eso, pero bueno, hay que meter. El entrenador plantea una idea que es muy buena. Y eso, es lo que ha llevado a tener buenos resultados”, complementó.

Disputando tres torneos, Formiliano sabe que las puertas de la titularidad se abrirán en lo que resta de temporada: “los objetivos a corto plazo es pasar de fase en Copa Libertadores”, aseveró.

Cerró indicando sobre el duelo del próximo jueves ante Deportes La Serena que “ahora buscamos encontrar regularidad en el campeonato chileno que nos ha costado”, finalizó Fabricio Formiliano.