“Show pobre”: Romina Sáez protagonizó feroz round en vivo con panel de Only Fama

Fue hasta Only Fama invitada por el tema de estos días: Cathy Barriga en la cárcel. Romina Sáez arribó a Mega como la amiga íntima de la exalcaldesa de Maipú.

Una que llegó hasta el espacio a defenderla férreamente, luego de visitarla el pasado viernes en el Centro Penitenciario San Miguel.

Allí, donde la Robotina se encuentra cumpliendo su prisión preventiva, su compinche de Mekano dejó la grande, agarrando a botellazos a un sujeto en la entrada.

Y ahora, en el show farandulero, nuevamente la abogada se mandó un numerito, indignada por cómo estaban hablando del caso de la exedil.

Romina Sáez, enfurecida en Only Fama

Así, Romina arribó al estudio reclamando porque, minutos antes, Mariela Sotomayor y el resto del panel estaban sentados en el suelo, en modo pelambre, hablando del problema de Barriga con la justicia.

“Me di cuenta de que esto era un circo, estaban todos mofándose, aquí tirados en el suelo, hablando y todo”, dijo.

Entonces, Sotomayor le contestó: “Usted viene llegando acá a la casa de nosotras”, lo que enfureció más a Sáez, quien le señaló de vuelta que “tú trabajaste con la Cathy, ya pues, entonces investiga bien”.

Posteriormente, reveló que “me tomaron en la puerta, porque me estaba yendo. Este no es un programa de humor”, a lo que Francisca García-Huidobro le consultó si deseaba abandonar el programa. “Sí, me voy”, indicó y abandonó el lugar.

Eso sí, minutos más tarde, volvió como perro arrepentido, luego de que Daniela Aránguiz fuera a buscarla. Un hecho que fue calificado en redes como un “show pobre” del programa y Romina Sáez.