Romina Sáez visitó a Cathy Barriga en la cárcel: denunció cruda realidad y cómo la tratan las otras reclusas

Cathy Barriga está en la cárcel, tras ser confirmada su prisión preventiva el pasado martes, en una audiencia que cambió inesperadamente su medida cautelar.

La exalcaldesa de Maipú vive días complejos dentro del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, donde se encuentra en el Módulo 2 con otras 16 internas, entre ellas Leonarda Villalobos.

De hecho, ella fue quien la acogió en sus primeros días, entregándole algo de contención y soporte mientras la rubia lloraba amargamente.

Y ahora, durante la jornada del viernes, la Robotina pudo recibir sus primeras visitas: Joaquín Lavín Jr, su marido, y Romina Sáez, una de sus amigas de Mekano.

Cathy Barriga y sus días en la cárcel

Así, la bailarina arribó hasta el lugar en medio de un escandaloso ingreso, donde incluso agarró a botellazos a otro sujeto.

Un innecesario espectáculo, pese al cual igual pudo ver a su compañera de años, dando cuenta de lo que está viviendo al interior del penal.

“Está tranquila, está bien igual que todo el resto, duerme en las mismas camas que el resto, tiene todo igual al resto, los mismos baños, como cualquier persona imputada”, dijo, desestimando que tuviera algún privilegio.

De hecho, Romina lanzó una ácida crítica, manifestando que “esto no es Capitán Yáber, ella no tiene las condiciones que tienen los hombres, aquí hay una discriminación tremenda, ella está igual que todo el resto, no hay distinción, ella está con personas que han cometido muchos delitos y cosas bastante graves”.

Finalmente, la ex Mekano indicó que Cathy Barriga ha recibido el apañe de las otras reclusas: “La están tratando bien, le tienen bastante cariño”, cerró sobre su controvertida visita.