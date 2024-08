Exchica “Mekano” sorprende al anunciar su arribo a conocida plataforma para adultos: “Mientras más partido pueda sacarme, mejor”

Romina Sáez, conocida por su paso por Mekano, dio un nuevo rumbo a su carrera al confirmar su ingreso a la plataforma de contenido para adultos Onfayer, sumándose así a otras figuras como Faloon Larraguibel.

“Me empezaron a llamar y siempre había dicho que no, pero viendo la situación actual, dije ‘sí, lo voy a aceptar’. Me siento cómoda en Onfayer”, afirmó la abogada durante una entrevista con La Cuarta.

La exintegrante de Mekano también recordó el difícil momento personal que atravesó tras ser víctima de una agresión por parte de una pareja que le arrendaba una propiedad en San Joaquín. Esta violenta experiencia le dejó secuelas físicas en el rostro, lo que ha requerido múltiples intervenciones quirúrgicas.

“He vivido un momento complicado, ya sea por mis operaciones o los juicios, entonces necesito facturar. Y si lo puedo hacer con mi imagen, por qué no. Tengo que aprovechar que, si bien sigo trabajando como abogada, aún tengo mi imagen. ¿Por qué no ocuparla?”, explicó.

Con tres cirugías ya realizadas y una más pendiente, Romina Sáez mencionó que está en un “período de aceptación” y que por ahora se encuentra sometiéndose a procedimientos no invasivos para poder realizar las sesiones fotográficas para Onfayer.

Se refirió al contenido que subirá

Sobre su decisión de unirse a esta plataforma, la abogada fue enfática al señalar que no debe rendirle cuentas a nadie. “Tengo el apoyo de mi madre, mi familia, que es mi pilar fundamental, tengo el apoyo de mis amistades, y para mí eso es lo que importa. El resto, que disfrute las fotos, ya sea que les caiga bien o les caiga mal”, destacó.

En cuanto al contenido que compartirá en Onfayer, la exintegrante de Mekano prefirió mantener el misterio, adelantando únicamente que las imágenes serán de alta calidad. “Cuando las vean van a saber. Las fotos son hermosas, la producción es hermosa”, comentó.

Finalmente, Romina Sáez explicó que continuará ejerciendo como abogada, aunque señaló que en su área, el derecho de familia, las ganancias no son tan elevadas como en otras ramas del derecho. “Quizás en la rama de Derecho que elegí no se gana mucho, pero te da mucha satisfacción. Esa es una de las razones por las que seguiré trabajando en las dos cosas. Mientras más partido pueda sacarme, mejor, si la vida es una sola. Si puedo facturar, aprovechar”, concluyó.