Mujer que agredió y amenazó con supuesta arma a chofer de aplicación habla por primera vez tras el incidente: “Quiero pedir disculpas públicas”

Constanza Ruiz Bastén, una joven chilena de 26 años, enfrentó una ola de amenazas y acoso tras la viralización de un video donde se le observa agrediendo a un conductor venezolano de la aplicación InDrive.

El conflicto surgió cuando la universitaria solicitó un viaje al mediodía, después de salir de la Universidad de las Américas, donde cursa el cuarto año de Ciencias del Deporte y Actividad Física. El conductor, Davis Agüero, de nacionalidad venezolana, le pidió que ocupara el asiento delantero debido a controles vehiculares en la zona. “Es que, mi amor, están fiscalizando mucho”, explicó.

La petición desató, que primero, la estudiante universitaria le dijera al chofer que iba a llamar a los Carabineros “por acoso sexual”, seguido de varios comentarios xenófobos contra la nacionalidad del sujeto. “Váyase a delinquir a su país”, fue una de las tantas cosas que le dijo.

Una reacción agresiva por parte de la joven que cada vez fue más violenta. En un momento le dijo: ”Quédate callado, maricón culiao, si no querí que te saque la conchetumare, y además ando armada, así no que no hueí (sic)”. Después, la estudiante universitaria insistió y le advirtió al chofer que si seguía respondiéndole, iba a sacar “el fierro”, haciendo referencia a un arma.

Finalmente, Constanza terminó golpeando a mano abierta en dos ocasiones a Davis Agüero, quien en ningún momento se defendió u opuso resistencia.

🇨🇱🇻🇪 | ¡Indignante! Chilena arremetió contra migrante venezolano y lo amenazó con acusarlo con la policía de agredirle sexualmente . pic.twitter.com/z1uireGM0D — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 15, 2024

Las secuelas de su agresión al chofer

Posteriormente, la situación escaló en redes sociales, donde se creó un grupo de Facebook titulado “Conny Paz... ¡Te vamos a encontrar!”, que ya reúne a más de 5.700 miembros. En este espacio, se compartieron datos personales de la joven, como su dirección, información bancaria, y hasta la de sus padres. “Hace poco le pegaron a una niña acá a la vuelta, porque pensaron que era yo”, señaló Constanza, visiblemente afectada.

Luego, agregó: “Estoy muy asustada, tengo mucho miedo. Incluso en las noches despierto y pienso a veces en matarme”. Y tras ello, entre lágrimas, la estudiante universitaria expuso que “publicaron una foto de mi mamá, diciendo que la iban a buscar para golpearla. Mi mamá sufrió un ACV hace un tiempo, y si le pasa algo, yo no me lo voy a perdonar nunca”.

“Si el caballero me denunció, hay que terminar esto por los canales adecuados y resolverlo en la fiscalía como corresponde. Yo estoy dispuesta a pagar lo que tenga que pagar y quiero pedir disculpas públicas al caballero en persona”, añadió.

“Me arrepiento bastante de lo que hice”, expresó Constanza en una entrevista reciente, donde también narró cómo su vida cambió drásticamente tras el incidente. “Me han venido a buscar a mi casa”, agregó, con visible preocupación, en una conversación con El Mercurio.

Mientras que, acerca de la aseveración que hace en el video, de estar portando un arma de fuego al momento de subirse al vehículo, la joven chilena aclaró: “No era verdad, solamente me asusté y dije esa tontera (...) Todo lo que sale en la tele”.

Finalmente, acerca del chofer venezolano, Constanza Ruiz señaló que “hablé con él por teléfono y le mandé mensajes. Le pedí disculpas, le dije que igual estaba siendo amenazada y me bloqueó”.