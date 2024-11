En las últimas horas, se ha viralizado un video que muestra una agresión de una pasajera hacia un conductor de una aplicación de transporte.

El incidente fue registrado por la cámara de seguridad instalada en el vehículo, y en las imágenes se observa cómo la mujer, tras abordar el automóvil, comienza a insultar y agredir físicamente al chofer.

El altercado inició cuando el conductor, identificado como Deivis Agüero, de nacionalidad venezolana, pidió a la pasajera que se sentara en el asiento delantero.

Según su testimonio, esta solicitud fue motivada por las restricciones asociadas a las aplicaciones de transporte en Chile. Sin embargo, la mujer reaccionó con molestia y lo acusó de querer “mirarle las piernas”.

Aunque finalmente aceptó viajar en el asiento delantero, la pasajera continuó con una serie de insultos verbales hacia el conductor, llegando incluso a golpearlo directamente en el rostro.

En declaraciones a Meganoticias, Agüero relató su experiencia: “Yo llegué al destino, recogí a la persona y le pedí que se sentara adelante por el tema de que estas aplicaciones no son permitidas. Desde el primer momento, comenzó a decir groserías, no sé qué le pasaba a ella”.

El conductor afirmó que en ningún momento le faltó el respeto y que incluso intentó tranquilizarla explicando que él también tiene hijas y jamás actuaría de manera inapropiada. Además, Agüero señaló que durante la agresión, la mujer hizo comentarios discriminatorios en su contra:

“Ella me decía que me fuera a mi país, que yo era del Tren de Aragua. Le respondí que cómo se le ocurría algo así, que una persona del Tren de Aragua no estaría trabajando en un auto y menos en una aplicación”, sostuvo el conductor.

Debido a la gravedad de los hechos, el conductor presentó una denuncia formal ante la Policía de Investigaciones (PDI) por discriminación.