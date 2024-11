Ricardo Gareca explica por qué citó a Arturo Vidal y responde a las críticas que le hizo el “King”: “La selección está por encima de todo”

Ricardo Gareca habló este miércoles en conferencia de prensa y abordó diversos temas antes del partido contra Perú por las Eliminatorias. De entrada, el DT de La Roja explicó la citación de Arturo Vidal, quien no estuvo en la nómina inicial, pero luego fue convocado de emergencia.

“Es un momento propicio para que Vidal esté con nosotros. Él fue muy importante en la campaña de Colo Colo. Cuando llegó, tuvimos un encuentro normal, hablamos brevemente, los dos coincidimos en que la selección está por encima de todos. Rápidamente nos pusimos de acuerdo en todo”, señaló el “Tigre”.

En esa línea, el técnico argentino le restó importancia a las críticas que le hizo el “King” hace un tiempo. “Cualquier opinión que den los jugadores, los entrenadores o la prensa, siempre diré lo mismo: la selección está por encima de todo. No me importa absolutamente nada, no entro en conflicto con nadie, no es mi deber, mi deber es tratar de resolver lo mejor para la selección”, indicó.

Además, Gareca abordó su polémica ausencia cuando estuvo 9 días que en Argentina el mes pasado. “Viajé porque era el Día de la Madre en Argentina, y ese es un día especial. Además, era un momento propicio para descomprimir todo lo venimos sufriendo. Quise estar con mi familia. Y durante esa misma semana fue el cumpleaños de uno de mis hijos, así que me tomé esa semana. Lo consulté con la ANFP”, aseguró.

También aclaró: “Yo vivo en Chile, no vengo al país una semana antes de la convocatoria, voy todos los días a Juan Pinto Durán, porque mi residencia está en Chile”.

Más declaraciones de Ricardo Gareca en conferencia

La desconvocatoria de Williams Alarcón: “Tuvo una molestia y no está en su 100%. Con los médicos consideramos que para estar en la selección hay que estar al 100% en todos los aspectos. Él venía de una recuperación, después se resintió, pero fue una decisión nuestra, no de él”.

Su continuidad en la banca de La Roja: “Estoy muy cómodo en Chile, quiero sostenerme en el cargo, estamos aferrados a esto hasta las últimas consecuencias, porque creo en el jugador chileno y creo en la capacidad nuestra, estoy convencido de que vamos a revertir la situación”.

El partido contra Perú: “Sé lo que nos estamos jugando, todos nosotros, hay que sacar resultados, estamos en una situación muy complicada, Perú también, entonces es una final. Estos son esos momentos donde uno necesita empezar a recuperarse”.

La definición del Campeonato Nacional: “Felicito a Colo Colo y también a la U, han encendido el campeonato, son dos equipos que lucharon permanentemente, llegaron a una instancia que nos atrapó a todos y en definitiva termino coronándose Colo Colo. Esto me parece muy bueno para el futbol chileno”.