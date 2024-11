“La gente no está bien y mi presencia puede irritar”: Ricardo Gareca revela por qué no va a los estadios en Chile

El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, habló este miércoles en conferencia en la previa del duelo frente a Perú por las Eliminatorias al Mundial 2026 y, entre los temas que abordó, reveló por qué no va a los estadios a ver a los clubes del fútbol chileno.

Consultado por su larga ausencia en el país a raíz de su viaje a Argentina, el DT de La Roja señaló que: “Les aclaró que yo vivo en Chile. Mi residencia es en Chile, no es que venga una semana antes de la convocatoria. Voy todos los días a Juan Pinto Durán y no me fui en plenas Eliminatorias. Terminó el último partido con Colombia, llegué y me quedé”.

En esa línea, explicó por qué no fue al estadio en los últimos partidos del Campeonato Nacional: “Jugamos el jueves, me quedé el viernes, sábado y el domingo era el Día de la Madre. Un día especial, no es un día cualquiera. Al estadio no estoy yendo ahora, no lo veo propicio para ir y exponerme porque considero que la gente no está bien”.

“Considero que de pronto mi presencia puede irritar y trato de estar un poco apartado en ese aspecto, pese a que vivo y estoy todo el día en mi residencia. Pero en ese día en particular era el Día de la Madre en Argentina y creo que era un momento propicio para mí para descomprimir un poco todo”, agregó.

Asimismo, Ricardo Gareca aseguró que: “Así como sufre la gente, yo también sufro en ese aspecto. Quería estar con mi familia, era un día muy particular y durante la semana era el cumpleaños de uno de mis hijos. Era semana feriada de elecciones, consulté con la Federación y me dijeron que el próximo fin de semana no había fecha”.

“Vine el domingo y el lunes comencé a trabajar. Si eso ha causado algo pido disculpas. Pese a que mi residencia es en Chile y pese a que muchos entrenadores de las selecciones viven en su lugar de origen y se presentan una semana antes cuando es la convocatoria, voy a tratar de quedarme esos días para dejarlos más tranquilos”, sentenció.