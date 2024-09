“Yo era un actor NN”: intérprete del icónico “Guatón de la fruta” revela cómo impactó en su vida este personaje

El famoso “Guatón de la fruta”, como es conocido Gustavo Becerra, estuvo recientemente Al Piano con Lucho, donde protagonizó una conversación con Luis Jara. Durante la entrevista, el actor y comediante habló de diversos temas, enfocándose por sobre todo en su icónico personaje que lo catapultó a la fama.

En el programa de TV+, Gustavo Becerra explicó el origen del famoso personaje. “Ha habido una evolución con respecto a eso, llevo 23 años haciendo el comercial, o sea, he dado cualquier jugo en mi vida... Nunca sé cuándo va a ser el último año, este sería el año 24″, mencionó entre risas.

El efecto que tuvo en su carrera y en su vivir diario

El actor también detalló cómo su vida cambió drásticamente a raíz de esta publicidad. “Me cambió la vida. Al comienzo, como yo era un actor NN, no me conocía nadie”, aseguró.

”Cuando pasó esto del comercial fue muy explosivo, y fue en unos años donde los comerciales no precisamente lo protagonizaban actores, eran más bien modelos”, añadió.

La notoriedad que alcanzó gracias a su papel fue inmediata. “La gente me empezó a reconocer en todos lados. Era como ‘El Guatón de la Fruta’, siempre, pa’ todos lados, ‘ah el guatón’, de la otra esquina me empezaban a reconocer”, concluyó Gustavo Becerra.