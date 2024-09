“Lo asustaron, lo espantaron”: Titi García-Huidobro revela repentino quiebre amoroso con empresario 10 años menor

En Cómo estamos hoy, Titi García-Huidobro confirmó semanas atrás que había iniciado una nueva relación con un empresario 10 años menor que ella, tras su quiebre matrimonial con Pato Torres.

Durante esa emisión, la comunicadora comentó: “Es empresario, no tiene nada que ver con el mundo de las comunicaciones... tiene (dinero)”. También señaló que la relación era reciente: “Llevamos muy poco, es justo y necesario. Es muy luego para proyectarse, no quiero decir cuánto llevamos. Semanas, vamos de a poco”.

Sin embargo, tras tres semanas de haber compartido detalles sobre su romance, Titi reveló en el mismo espacio televisivo que la relación había llegado a su fin. La pregunta directa sobre el tema vino de Daniel Valenzuela.

“Por esto tú terminaste a un mes de estar en pareja, perdona que lo transparente. ¿Terminaste o no terminaste?”, preguntó el conductor del programa, a lo que la animadora respondió con humor: “Bueno, por culpa de ustedes, no me resultó. Lo asustaron, lo espantaron”.

¿Cuál fue la causa de este quiebre amoroso?

Titi explicó que su expareja, al no estar acostumbrado al mundo del espectáculo, se sintió abrumado por la atención mediática que generó su relación. “Imagínese, un gallo que no tiene nada que ver con el medio artístico, y salí en todos los portales, me entrevistó el Patito (Sotomayor), el Dani (Valenzuela)”, indicó.

“Entonces qué pasó, el gallo se asustó. Dijo ‘yo no quiero ser famoso, no he pedido ser famoso’”, añadió.

En cuanto a cómo se siente tras el término de su relación, Titi fue clara y directa. Cuando Daniela Valenzuela le preguntó cómo estaba llevando su soltería, ella respondió con buen ánimo: “La raja, feliz”.