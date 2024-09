La actriz chilena Amara Pedroso: una gema oculta en el Festival de Toronto

Es cierto que este año en Toronto hay una cantidad sorprendente de caras chilenas consagradas como parte de la selección oficial. Alfredo Castro, Antonia Zegers, Paulina García y Mariana Di Girólamo han sido parte de la presencia de artistas nacionales en producciones dirigidas por cineastas latinos y europeos.

Pero sin duda que la participación de la actriz chilena Amara Pedroso no pasa inadvertida: una real gema oculta en el espectro de la oferta de este certamen fílmico, su trabajo en “The Mother and The Bear”, co producción con Fábula -con la presencia de Juan de Dios Larraín en TIFF- y dirigida por el realizador chino-canadiense Johnny Ma, destaca y marca un auspicioso sendero por el cine internacional.

En esta entrevista junto al director de “The Bear and The Mother”, de Johnny Ma, la actriz chilena pasa del español “chileno” al inglés nativo sin problema alguno. Quizás algunos televidentes nacionales la recuerden por su papel en la teleserie de Mega “Como la vida misma”, en donde su personaje se llamaba Alice Turner, era una estudiante estadounidense de intercambio y hablaba español con “acento gringo”.

Lo curioso del dato es que Amara Pedroso, siendo chilena, jamás ha hecho de chilena en el audiovisual de nuestro país. Pero en “The Mother and The Bear” finalmente abraza su nacionalidad.

En esta muy bien criticada cinta hablada en su mayoría en coreano, su personaje es una bisagra clave para conectar dos mundos separados: Una madre coreana (Kim Ho-jung como Sara) viaja desde Seúl a Canadá a cuidar a su hija en coma y Amara es la amiga chilena que de alguna manera se convierte en la voz de la postrada joven frente a las interrogantes y dudas de su progenitora sobre quién es su hija.

El accidente de la hija ocurre en la nevada ciudad de Winnipeg y de alguna forma “cósmica” el nombre Winnipeg también resuena en la biografía de la actriz nacional Amara Pedroso. Cuenta el director Johnny Ma que hay una línea que no quedó en el montaje final de “The Mother and The Bear” en donde el personaje de Amara Pedroso conversa con la madre coreana y hay un cruce de ideas sobre Winnipeg en tanto la ciudad canadiense donde ocurre la acción y en tanto el barco español que llevó a Chile un importante contingente de españoles huyendo de la Guerra Civil Española. Ese es el backstory del personaje de Amara, que se llama Amaya, y es además el pasado real de la familia de la propia artista chilena:

- Muy parecido. Recuerdo que lo hablamos. Esa es mi verdadera historia. Así que mi familia y el lado de mi madre era de España y durante la Guerra Civil tomó el Winnipeg. Así que creo que gran parte del personaje es muy similar. Quiero decir, los nombres son una letra de diferencia-, dice sobre la sutil diferencia entre Amara, la actriz, y Amaya, su personaje en “The Mother and The Bear”.

Ampliar

Y Amara Pedroso agrega:

-Y, al final, mi personaje es la persona más cercana a la hija que está en coma, ¿verdad? Como la persona que tiene más información y sorprendentemente, también por un tiempo, como que la retiene, ya sabes, y es como tratar de mostrársela a ella. El mundo de la hija a través de la escuela, a través de los niños. Um, y luego como que, deja caer la bomba sobre la madre.

El director Johnny Ma estuvo seis meses en Chile para el proceso de montaje y post producción de “The Mother and The Bear”. En ese tiempo, dice, apreció in situ que no existe la suficiente representatividad de la diversidad chilena en el audiovisual nacional. Por eso, reflexiona sobre los estereotipos y la necesidad de salirse de la caja y de mostrar otras representaciones que abracen la realidad.

De hecho, Amara Pedroso comenta que en Chile siempre le preguntan de dónde es… “en realidad, de dónde eres”.

-Toda mi vida ha sido muy así, me preguntan mi origen y me cuestionan en ese sentido-, dice y agrega:

-En esta película internacional creo tener el personaje más cercano a mí, ya sabes, que he hecho nunca, porque nadie me pide que sea otra cosa. Es como si fuera chilena y lo aceptamos en este mundo. Y eso en un país en el que creo que todavía estamos trabajando para diversificarnos y ver más representación en la pantalla. Creo que es algo muy innovador.

Con orígenes españoles, cubanos y palestinos, Amara Pedroso es una talentosa artista chilena afrodescendiente graduada de actuación en la prestigiosa Carnegie Mellon School de Pennsylvania, hizo su debut en el cine en la cinta de 2022 “Cha Cha Real Smoth”, junto a Dakota Johnson y que destacó en Sundance de ese año.

Ampliar

Ahora sigue internacionalizando su carrera gracias a “The Mother and The Bear”.

- Recuerdo que cuando estaba creciendo y pensaba que si llego a estar en la industria audiovisual en Chile, quiero interpretar a una persona chilena, ¿sabes? Y ese momento no ha llegado todavía. Todavía. Pero espero que lo haga porque creo que es tan importante y ya lo he experimentado. Incluso si estoy interpretando a alguien que es extranjero, he visto el impacto que eso produce en niñas que se parecen a mí y que están creciendo en Chile.

En el reparto de “The Mother and The Bear” también figuran Lee Won-jae, Jonathan Kim, Samantha Kendrick y Susan Hanson.

La película se estrena en el programa Centrepiece del Festival Internacional de Cine de Toronto 2024, seguida de una proyección de gala en el Festival Internacional de Cine de Sudbury 2024 Cinéfest.