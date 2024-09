Jugó en Colo Colo, la U y confesó que evalúa volver al fútbol profesional: “Si me pongo en forma, quién sabe”

A poco más de un año de anunciar su retiro del fútbol profesional, Pedro Morales sorprendió al confesar que evalúa descolgar los botines para volver a jugar, luego de una compleja lesión en la rodilla que lo llevó a dejar la actividad en mayo del 2023.

El exvolante de la U de Chile y Colo Colo no descartó la opción de regresar a las canchas para cumplir uno de sus sueños: vestir la camiseta de Deportes Concepción, cuadro que milita en la Segunda División Profesional y está en plena lucha por conseguir su ascenso a la Primera B.

“La verdad que sí, es algo que todavía me sigue dando vueltas. Lo hemos conversado con la familia y uno nunca cierra la puerta. A pesar de tener 39 años, puede que si me pongo bien en forma, quién sabe”, comentó en diálogo con Octava Pasión.

“De momento, estoy preparándome, jugando pichangas con mis amigos y disfrutando ver a Deportes Concepción con mis hijos”, agregó el otrora seleccionado chileno, quien también jugó en España, Croacia, Estados Unidos y disputó el Mundial Sub 20 con La Roja en 2005.

En esa línea, Pedro Morales remarcó que: “Me siento bien, he visto el fútbol y digo ‘chuta, yo podría estar ahí’. Si bien tengo una lesión complicada en la rodilla, la he podido llevar bien. Pero quién sabe, Dios no más sabe qué pasará más adelante”.

Cabe recordar que Deportes Concepción marcha en el primer lugar de la tabla de la Segunda División junto a Deportes Melipilla, ambos con 45 puntos y a falta de cuatro fechas por jugarse. El equipo que se corone campeón ascenderá Primera B, por lo que Pedro Morales podría reaparecer en el torneo de ascenso en 2025.