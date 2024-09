“Volverían a repetir el horror”: Juventud del Partido Republicano recibe rechazo transversal luego de celebrar el golpe de Estado del 11 de septiembre

Este 11 de septiembre, la Juventud Republicana, la agrupación juvenil del Partido Republicano, publicó un controversial video en el que conmemoraron el golpe de Estado de 1973, liderado por Augusto Pinochet. En este registro, que recibió una condena transversal, la organización expresó su respaldo a la intervención militar que derrocó al gobierno de Salvador Allende.

“Como Juventud Republicana celebramos el actuar de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública el 11 de septiembre de 1973″, comenzaron afirmando en el video. Vicente Martínez, quien es presidente de la Juventud Republicana y también candidato a concejal, comentó que “en otro aniversario creemos indispensable mirar y comprender la historia política de nuestro país. Sin complejos, para poder prepararnos para el futuro”.

A lo largo del video, otros integrantes del grupo, muchos de los cuales son candidatos para las próximas elecciones municipales, dijeron que “la crisis social, política y económica era una realidad en 1973. Y los responsables directos de esta crisis tienen nombre y apellido: Salvador Allende y sus socios de la Unidad Popular”.

En su relato, continuaron justificando el golpe de Estado. “Las instituciones de la República denunciaron la ilegitimidad del gobierno de Allende. Y los chilenos clamaron popularmente por una salida, que fue dada por las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública esa mañana del 11 de septiembre”, señalaron en relación con el golpe de Estado.

En la misma línea, agregaron que “Chile no merecía sucumbir ante el totalitarismo y necesitaba derrocar al gobierno ilegítimo de la Unidad Popular”. Y finalmente, para concluir su mensaje, expresaron: “Queremos un solo Chile, grande y libre, con progreso y justicia. No más Allende, no más Bachelet, no más Boric”.

El video fue ampliamente rechazado

A través de X (anteriormente Twitter), congresistas y diversas personalidades de la política nacional manifestaron su total condena hacia esta apología al golpe de Estado y a la posterior dictadura de Augusto Pinochet.

La dictadura chilena mató, torturó, violó, desapareció a compatriotas. Y Pinochet fue un tirano y también ladrón, y eso no tiene nada de republicano. Por cada negacionista, seremos cientos los defensores de la democracia. https://t.co/UuBLss2XTf — Camila Rojas Valderrama (@CamilaRojas_V) September 11, 2024

Este video es la demostración de la miseria y el negacionismo de las nuevas generaciones "republicanas".

Se dan el gusto de reivindicar el golpe frente a la Moneda, esa misma que fue bombardeada y destruida hace 51 años.

De Partido Republicano no tiene nada, de fascismo lo… https://t.co/SefVoW2umm — Daniela Serrano Salazar (@SerranoDaniela_) September 11, 2024

La Juventud Republicana, a quienes no podemos etiquetar, pues, nos tienen bloqueados, asimismo, al crecimiento de la democracia… les queremos transmitir un mensaje: no les tenemos miedo. La dictadura nos arrebató a un montón de compañeros y compañeras buscaremos justicia. pic.twitter.com/Yn373fIQJ0 — Juventud Socialista (@JS_Chile) September 11, 2024

Realmente asqueroso que existan fuerzas políticas y partidos políticos que enaltezcan y justifiquen el golpe cívico-militar. Esto es una afrenta al dolor y a las violaciones sistemáticas y generalizadas a los ddhh cometidas durante la dictadura.

51 años y lo volverían a hacer. https://t.co/u6v8Q6H06t — Constanza Valdés Contreras (@conivaldesc) September 11, 2024

Esta propaganda es la prueba fehaciente del fracaso de la izquierda en haber recuperado la cultura democrática dando espacio a este facismo juvenil aqui expresado. Como se puede sostener que un golpe de estado es legitimo, sino solo siendo facista. https://t.co/DEGMrfpiST — Marta Lagos (@mmlagoscc) September 11, 2024

El Partido Republicano celebra el Golpe de Estado en Chile. Vergonzoso. https://t.co/yDzzsZiIDt — Danilo Herrera (@daniloherrerad) September 11, 2024

Lo único que me queda claro es que volverían a apoyar un golpe de Estado y una dictadura. https://t.co/skeAUErezw — María José Cumplido (@cotecumplido) September 11, 2024

Esto está mal en miles de formas. Es imposible siquiera celebrar la interrupción de una democracia por la vía armada.



Más aún con una dictadura que trajo tanto odio y sufrimiento entre los chilenos, dejando una herida que claramente aún no cierra del todo. https://t.co/K1Bc7ZEASO — pablomatamoros (@pablomatamoros) September 11, 2024

Este video de apología al Golpe de Estado es una amenaza a todos quienes quieren cambios. Volverían a repetir el horror y están orgullosos de ello. El Partido Republicano nos quiere hacer retroceder a lo peor de nuestra historia https://t.co/vUpIEgfj4B — Alexis Cortés Morales (@AlexisCortesMs) September 11, 2024

La paradoja de la tolerancia de Popper nos obliga a repudiar hasta el cansancio a quienes creen que la dictadura es libertad. https://t.co/yDRJ3kLxJk — Andrés Sepúlveda J. (@AndresSepCL) September 11, 2024

Esta es una de las peores expresiones del retroceso histórico que estamos viviendo en Chile: es una cruel forma de negacionismo del horror. Aberrante y abyecto https://t.co/kvWk2Wuex2 — Alfredo Joignant (@JoignantAlfredo) September 11, 2024