Por investigación de abuso sexual: Cristián Campos declaró por horas ante acusaciones de Rafella Di Girolamo

Cerca de las 10:00 horas de este miércoles, el actor Cristián Campos llegó hasta el 34° Juzgado del Crimen para declarar en medio del caso por acusaciones de abuso sexual que realizó Raffaella di Girolamo en abril de este año.

Hasta el momento, se conoce que el intérprete llegó esta mañana hasta el edificio ubicado en Avenida Pedro Montt, en la comuna de Santiago, para realizar la diligencia en el marco del mediático caso, donde estuvo cerca de dos horas.

Recordemos que en julio de este año, canal T13 accedió l testimonio de Rafaella Di Girolamo. En dicha declaración, la denunciante relató distintos episodios vinculados a presuntos hechos de abuso sexual y consumo de drogas.

“Cristián entraba a mi pieza en la noche (...) Como ocurrió más de una vez que me vio despierta. Cristián mostró preocupación y me dijo que a veces tomaba unos remedios naturales que lo ayudaban a dormir y me los empezó a dar”, fueron parte de sus dichos.

En respuesta, el actor negó rotundamente las acusaciones de su exhijastra. “Yo no podría abusar de nadie, ni siquiera de un adulto, mucho menos de una niña, muchísimo menos de una niña a quien conocí a los 3 años y crie durante 15 años con mucho cariño”, aseguró Campos a La Tercera.