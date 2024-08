Captura de pantalla: Via X

Han pasado varios meses desde que Raffaella di Girolamo, hija de Claudia Di Girolamo, lanzó serias acusaciones contra su expadrastro, Cristián Campos. La psicóloga denunció haber sido víctima de abusos sexuales reiterados por parte del actor durante su adolescencia, entre los 13 y 17 años.

En este contexto, Willy Semler, amigo cercano de Cristián Campos, decidió romper el silencio y expresar su apoyo incondicional a su colega.

Durante su aparición en el programa Todo va a estar bien, transmitido por Vía X, el actor comentó que no han hablado y que con Campos “somos muy amigos, colegas, hemos trabajado mucho juntos. Cristián está un poco más encapsulado y muy concentrado en lo suyo. Le he mandado mensajes por WhatsApp, y la verdad es que no quiero presionar. Por algo está encapsulado”.

Además, al ser consultado por su opinión acerca del caso de su amigo y colega, el intérprete recordó su propia experiencia, ya que hace un tiempo también enfrentó acusaciones de violencia sexual y psicológica, que fueron desestimadas por Fiscalía.

“Es complejo, en particular en mi caso que pasé por algo similar hace poco tiempo, es más complejo aún. Lo peor es que el tema reflota y se mantiene en la opinión pública. Es mejor decir pasado pisado y partimos de nuevo”, reflexionó.

Confía en la inocencia de Cristián Campos

A lo largo de la entrevista, el actor enfatizó su inclinación a creer en la inocencia de su colega y amigo. “Tiendo más hacia Cristián, por supuesto, porque es mi amigo, porque lo conozco muy bien. Y porque no lo creo capaz de hacer una cosa como la que se lo acusa”, expresó.

No obstante, Willy Semler subrayó la importancia de que sea la justicia quien determine la verdad en este caso: “Es la justicia la que se tiene que pronunciar al respecto. Ahora el problema es que eso está en la justicia antigua, y puede ser muy largo. No como mi caso que fue desestimado muy rápidamente”.