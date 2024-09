Ministra Tohá recuerda a su papá José Tohá y a otros dos ministros del gobierno de la Unidad Popular en conmemoración por el golpe de Estado

Este miércoles 11 de septiembre, se realizó en La Moneda una conmemoración por el 51.º aniversario del golpe de Estado contra el gobierno del presidente Salvador Allende. Una instancia, en la que ante los invitados presentes, la ministra de Interior, Carolina Tohá, realizó un emotivo discurso en el que recordó la figura de su padre, el exministro de Interior de la Unidad Popular, José Tohá.

“Venimos recién de inaugurar el que se llamará Salón de los Ministros en el Gabinete del Ministerio del Interior. Este salón va a estar dedicado a la memoria de Orlando Letelier, de Carlos Prats y de mi padre José Tohá. Los tres fueron ministros del interior del presidente Salvador Allende y los tres fueron eliminados por la dictadura”, dijo al comienzo.

Luego, la autoridad del gobierno, agregó: “Una de las cosas que hicimos en el gobierno es que cada ministerio reconstruyó la lista de víctimas que eran trabajadores, trabajadoras o autoridades de su cartera y todos realizamos una ceremonia de homenaje en que esa lista fue leída ante los funcionarios actuales, nombre por nombre”.

Tras ello, la ministra de Interior expuso que “fue un momento conmovedor porque entre esos nombres había funcionarios de todos los niveles, de todos los estamentos, de distintas edades, hombres, mujeres de las distintas regiones y quienes somos los actuales trabajadores de cada ministerio nos sentimos personalmente identificados en ese momento y reflejados en esas víctimas”.

“Nos mirábamos mientras leíamos los nombres y nos imaginábamos que si estuviéramos en esa época, 50 años atrás, nosotros ocuparíamos su lugar. Reconstruir esa información no fue fácil porque nunca se había clasificado a las víctimas desde su lugar de trabajo”, añadió.

El asesinato de los tres ministros de Interior de Salvador Allende

Más adelante, Carolina Tohá recordó a los tres ministros asesinados por la dictadura de Augusto Pinochet. “En el caso del Ministerio del Interior, cuando construimos la lista, nos dimos cuenta por primera vez que en ella había tres ministros. Orlando Letelier, Carlos Prats y José Tohá. Tuvieron que pasar 50 años para que hiciéramos ese hallazgo”, indicó.

“Nos dimos cuenta en realidad de que no solo eran tres exministros del interior, sino que tres figuras políticas que habían tenido mucha cercanía con las Fuerzas Armadas. Porque tanto Orlando Letelier como mi padre después fueron ministros de Defensa y en el caso de Carlos Prats era un General del Ejército”, complementó.

Y enseguida, mencionó que “nos dimos cuenta además que estos tres pudieron haber sido cuatro, porque hubo un intento igual de artero de asesinar a Bernardo Leighton, exministro del Interior pero del gobierno del presidente Eduardo Frei”.

Posteriormente, la ministra Tohá rememoró la cercanía entre las familias de los tres ministros y de cómo impactó el 11 de septiembre en su vida. “Esos tres hombres no solo compartieron el hecho de haber sido ministro de Interior y haber sido víctimas del odio con que los persiguió y asesinó a la dictadura. En su muerte sus vidas también se entrelazan, porque se tejieron entre ellos y sus familias profundos lazos”, afirmó.

“Se forjó entre ellos una relación de aprecio mutuo, de colaboración y de afecto entrañable que alcanzó también a nuestras familias desde esa época y que ha sido consolidada en el tiempo de la mano de esas mujeres tremendas, luchadoras, que son la viuda de Orlando Letelier, y de mi padre, Isabel Margarita Moy, y que son las tres hermanas Prats, Sofía, Angélica y Cecilia”, agregó.

La cercanía con la que vivió cada muerte

Finalmente, la secretaria de Estado recordó que “cuando mi padre murió en marzo de 1974, yo tenía ocho años. A los pocos días el general Prats le escribió una carta a mi madre desde Buenos Aires, donde ella estaba, y en ella le hablaba de las razones por las que él creía que mi padre había sido asesinado. Pensaba que José Tohá representaba una sombra peligrosa para la recién instalada dictadura, por el respeto transversal que inspiraba su figura”.

“Mi padre había tenido un papel principal en elegirlo como sucesor de Carlos Prats en la comandancia en jefe del ejército. A los pocos meses el propio Carlos Prats y su mujer cayeron brutalmente asesinados por una bomba cuando regresaban a su casa en Buenos Aires”, adicionó.

“Tengo un vago recuerdo de ese momento, de mi mamá contándome en nuestro departamento, ya en Ciudad de México, que estaba triste porque había muerto Carlos Prats y su señora. Yo tenía nueve años en ese entonces”, afirmó.

Y para concluir este repaso por sus recuerdos, la ministra Carolina Tohá expresó: “Un tiempo después, yo ya tenía diez años, Orlando Letelier fue de visita a México desde Estados Unidos, donde vivía, y mi madre me propuso que me juntara con él para que me contara sus recuerdos del tiempo que compartieron juntos en Dawson como prisioneros. Así se hizo. Había un almuerzo, una cena en mi casa, no recuerdo, y él se salió un rato para juntarse conmigo”.

“Al año siguiente, volviendo a la casa, un día en la tarde, después de ir a hacer compras al negocio de la esquina, encontré a mi mamá que venía regresando del trabajo y estaba preparando algo en la cocina y mientras seguía cocinando me dijo ‘tengo que decirte una cosa, mataron a tu tío Orlando’, yo tenía 11 años”, cerró.