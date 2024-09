"Más allá de los precios, el hincha colocolino sobrepasa todo, sacan de donde no tienen para ver al club" | Agencia Uno

A diferencia de la mayoría de los equipos de Primera División, Colo Colo no piensa en el Campeonato Nacional. Una vez suspendido su duelo ante la UC, en Macul solo se preocupan por el choque ante River Plate por Copa Libertadores.

El próximo martes, el equipo de Jorge Almirón se verá las caras ante el “millonario”, en un duelo donde los tickets ya están completamente agotados, algo que analizó Maximiliano Falcón.

Pese a las críticas iniciales de los fanáticos por los altos precios, el Monumental estará lleno el próximo martes: “eso es Colo Colo, gente me para en la calle y me dice que trabaja y vive para Colo Colo. Uno se emociona al escuchar esas cosas, y aunque uno no ve otras realidades, pero entiendo que se agotaron en seguida las entradas”, dijo.

“Eso significa que más allá de los precios, el hincha colocolino sobrepasa todo, sacan de donde no tienen para ver al club, es un partido súper importante, pero si hay 100.000 personas en una fila para comprar y ya se terminaron, eso habla de lo grande que es el club, de la cantidad de hinchas que hay en Chile”, complemento.

Agregó que “estamos contentos por jugar con el estadio lleno, trataremos de dejar la vida por la gente que quiere esta camiseta”, cerró Falcón.