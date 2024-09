Santiago

A minutos de terminado el partido en que Chile cayó con Bolivia este martes, en ADN Deportes conversamos con el hoy comentarista y exdefensa campeón de América con La Roja, Gonzalo Jara.

“Obviamente triste. Me pone triste ver una selección sin ideas. Quizá no podemos tener nombre, pero la identidad a un equipo se la da un entrenador y no ha tenido identidad. Cambió el sistema muchas veces, entiendo que quiso cambiarle el rumbo, pero esto no es de jerarquía y nombres, sino de funcionamiento”, dijo, cuestionando la idea ofensiva que tuvo el DT argentino.

“Entiendo lo que quiere hacer, pero lo conversaba con amigos y me parecía una locura que saliera a jugar así de entrada. El tiempo te da la razón. Tener una propuesta así no fue inteligente y después del gol quiso cambiar, te da a entender que queda en evidencia que se equivocó”, remarcó, insistiendo en el poco aporte de Ricardo Gareca a la selección nacional.

“Como yo veo el fútbol, Chile carece de una forma de juego. No pasa por nombres y jerarquía, sino por funcionamiento, por cómo viví el fútbol. Nosotros crecimos sin nombre, pero con una idea. Tenemos jugadores, pero hay que ordenarlos bien”, enfatizó el excentral, pesimista para el futuro de La Roja.

“Es lo que dice la estadística, si no ganas de local ante una selección que está en el cuadrangular con Perú y Paraguay es difícil”, concluyó Gonzalo Jara en ADN Deportes.