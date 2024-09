¿Dio vuelta la página? Luis Jiménez se refiere a comentada imagen en la que aparece junto a una mujer desconocida en un café

Hace pocos días, Luis Jiménez confirmó públicamente su separación y divorcio de Coté López, tras una ola de especulaciones en los programas de farándula y en las redes sociales. Sin embargo, el tema no quedó ahí, ya que recientemente se filtró una imagen del exfutbolista acompañado por una mujer desconocida en un café, lo que nuevamente avivó los rumores sobre su vida sentimental.

Y precisamente, a raíz de esta fotografía, el exmediocampista de Palestino y Magallanes fue consultado por Página 7. Al ser consultado sobre la situación, expresó: “Los rumores me dan lo mismo, pero sí crea malestar cuando es demasiado, sobre todo cuando no hay nada de cierto”.

Además, Luis Jiménez aclaró que una simple reunión no debe malinterpretarse: “Me puedo tomar un café con una mujer y no quiere decir que tenga una relación con alguien. Es súper fácil hacer noticia de algo que no es y lamentablemente no se dan el tiempo de aclarar las cosas, y quedan esas dudas”.

“No me siento en condiciones de tener una relación”

Más adelante, el exfutbolista manifestó su frustración por el revuelo que ha causado esta fotografía. “Es parte de, he vivido toda la vida con esto, lo tengo aceptado. Pero mis hijas no, mi familia no, por eso me molesta”, explicó.

Finalmente, Luis Jiménez aseguró que “estoy separado y no tengo ninguna intención de tener una relación hoy. Estoy 100% enfocado en mi familia y mis negocios. No es un momento ni me siento en condiciones de tener una relación con nadie”.