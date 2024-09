Participante de Gran Hermano formalizó su relación con famoso animador: “Estamos pololeando”

Los habían visto juntos y muy acaramelados. Sin embargo, una participante de Gran Hermano y un famoso animador negaron que estuvieran saliendo.

No obstante, los rumores siguieron. Y ahora, ambas figuras decidieron confirmar lo que era un secreto a voces: tienen una relación.

“Sí, estamos pololeando. Ya llevamos casi un año de romance”, reconoció Estefanía Galeota sobre su vínculo con Mario Velasco.

La joven indicó que llevaban “casi un año de romance, quizás no a la luz, pero siempre hemos estado juntos y muy enamorados... Trabajamos juntos por primera vez hace casi 8 años en ‘No eres tú, soy yo’ de Zona Latina. Nunca pasó nada en ese momento. Nos reencontramos mucho después trabajando y ahí fue donde fluyó la relación que primero partió todo como una amistad”.

“Él se preocupa por los detalles. Era tierno y atento, teníamos amigos en común y si yo me sentía triste y algún amigo le contaba él me decía que ‘un pajarito me contó que estabas triste’. Me enviaba flores para que me sintiera mejor, siempre fue muy respetuoso”, aseguró.

Mientras, Velasco también habló. Y lo hizo en Zona de Estrellas, donde reconoció que con la ex Gran Hermano “estoy muy enamorado y muy feliz”.