Hermano de Sebastián Piñera impactó al firmar por nuevo reality de Canal 13: ¡es el primer confirmado!

En Hay que Decirlo! entregaron la primicia: un hermano de Sebastián Piñera será parte de su nuevo reality ambientado en un regimiento militar.

José Miguel Carlos Piñera Echenique, más conocido como el popular Negro Piñera, es quien decidió jugársela en Palabra de Honor.

Una información que dejó en shock a Pamela Díaz y a Nacho Gutiérrez, quienes fueron los encargados de presentarlo.

Esta será la primera vez del músico en un reality show, ya que su única otra participación estable en un programa fue en el 2005, cuando junto a una serie de figuras musicales del pasado compitió en Rojo Vip.

Negro Piñera y el nuevo reality

Así, el cantante, con más de cuatro décadas de trayectoria, se mostró de lo más entusiasmado. “Ya he recorrido el mundo entero, tengo vivencias maravillosas, he cantado en todos lados. Y ahora que este otro mes cumplo 70 años, me faltaba esta vivencia de estar en un reality. Por eso entro con mucho optimismo, con muchas ganas, con la mejor actitud. Voy a llevar mi guitarra para hacer música, sentido del humor y lo voy a pasar la raja”, aseguró.

Y agregó que este formato le servirá para animarse, luego de la sorpresiva muerte de su hermano. “No quiero pelear, no quiero ganar, sólo quiero pasarlo bomba, porque pasándolo bien se pasan las penas. Quiero conocer gente nueva, conocer juventud, que van a ser como mis nietos regalones, y compartirles mis experiencias y que ellos me transmitan las suyas”, afirmó.

Junto a esto, el Negro se mostró abierto incluso a encontrar una nueva pareja. “Van a ir muchas chicas guapas, lo que me alegra el corazón. Soy un enamorado de las mujeres, me he casado muchas veces, demasiadas. Y espero en este reality encontrar mi último amor”, dijo.

En cuanto al corte militar que tendrá el programa, con varias reglas de por medio, el hermano de Sebastián Piñera manifestó que “toda mi vida he sido un bohemio, siempre he dormido de día y vivido de noche. Para mí la noche es mágica, de noche hay obras de teatro, hay recitales, puedo cantar, hay muchos lugares para ir en todo el mundo. De día yo no tengo nada que hacer, así que levantarme temprano y ser recluta no va a ser fácil para mí. Voy a tener que hablar con mi capitán para que me deje de franco”.