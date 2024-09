Subsecretario Monsalve tras revelación de chats entre Hermosilla y Ángela Vivanco: “El tráfico de influencias no permite la igualdad ante la ley” / YVO SALINAS

Este domingo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a los chats de WhatsApp entre el abogado Luis Hermosilla y la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

Una situación dentro del contexto del Caso Audios y que provocaría una acusación constitucional contra la autoridad ante la presunta participación en gestiones ilegales ligadas al imputado.

“Hay parte de esas materias, que tendrá que ser decisión del Ministerio Público para ver si se investiga eventualmente un delito”, planteó Monsalve al ser consultado durante la jornada, esperando que la herramienta que forma parte del poder autónomo del Congreso se use “con la mayor seriedad y fundamentación posible”.

“Los parlamentarios tendrán que evaluar si deciden presentar una acusación constitucional”, prosiguió. “El tráfico de influencias no permite la igualdad ante la ley porque permite que hayan personas que tengan ventaja. Eso no es posible, no es posible permitirlo”, condenó.

Recordar que la acusación de la que se habla actualmente fue anunciada por los diputados del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri y Daniella Cardini.

En detalle, las conversaciones que reveló Ciper entre la jueza de la Corte Suprema y el abogado evidenciaron una serie de favores concedidos entre ambas partes. El primero data del año 2018, cuando la mujer pidió ayuda para llegar al puesto de la Suprema. En esa línea, la información también exhibe trabajo conjunto para boicotear otras candidaturas al organismo.