“Eso que hiciste es matonesco. Es de poco hombre y es de poco caballero andar amenazando gente”

Es una guerra de declaraciones más que desatada. Daniel Valenzuela y Sergio Rojas se dijeron y acusaron de todo en TV.

Una pugna que comenzó hace algunos días y que tiene a ambas figuras absolutamente indignadas, lanzándose todos los dardos posibles.

Todo comenzó luego de que Renata Bravo tuviera una violenta actitud con un periodista del espacio Qué te lo Digo, liderado por Rojas.

Un hecho que fue comentado en el programa No es lo mismo, en Tevex Televisión, donde Valenzuela disparó contra el periodista.

“La cara de palo de este tipo es del porte de un edificio, la amenaza, no es primera vez que actúa así. Yo una vez le mandé un audio a Sergio Rojas, cansado de las burlas que me lanza, sobre todo cuando repercutió en mis hijas y hace cinco días volvió a repetir la misma broma”, indicó.

Valenzuela contra Rojas

Así, el ex de Yamila Reyna manifestó que “hablé con Luis Sandoval, me dijo si quería que hablara con él, pero Sergio Rojas no entiende con palabras, no comprende que un no es un no, es importante respetar el espacio del otro y dar esa señal positiva”.

Frente a esto, el aludido respondió con todo en el último capítulo del Qué te lo Digo. “A él cuando le conviene, cobra una porrada de plata y va a hablar de temas que son absolutamente dolorosos y familiares”, sostuvo.

“Él encontró muy violento que yo a la Renata Bravo le haya dicho ‘te espero hasta las 7 para que me llames’. Pero yo lo hago de frente, yo voy y lo subo a mis redes”, sostuvo.

Y luego fue peor. “Lo que tú hiciste Daniel Valenzuela fue llamar a Luis Sandoval para amenazarme a mí a través de él. Lo que le dijiste fue ‘a ese hueón le voy a sacar la cresta cuando lo vea. Lo que hizo fue llamar a Lucho para amenazarme a mí y más encima le dice a Lucho que no me cuente. Eso que hiciste es matonesco. Eso es súper feo, es de poco hombre y es de poco caballero andar amenazando gente y a través de otras personas”, finalizó Sergio Rojas.