“Hay alguien que lo utilizó”: DJ Méndez habla por primera vez acerca del vínculo que tiene con uno de los imputados por los incendios en Viña del Mar

En el último episodio de Podemos Hablar, DJ Méndez compartió una reveladora confesión. Durante la conversación, JC Rodríguez le preguntó sobre su relación con Francisco Mondaca, un joven acusado de provocar incendios en la Región de Valparaíso. El exbombero había trabajado anteriormente con el cantante como visualista, y la noticia de su implicación dejó a Méndez sorprendido.

“De verdad veo la foto y no entiendo nada”, comenzó diciendo DJ Méndez. “Fue en un momento de no saber qué decir, sentir, porque obviamente es un cabro joven, que ni un garabato echaba, no toma alcohol, es como muy sano”, explicó el intérprete. También comentó que nunca habría imaginado que Mondaca pudiera cometer tal acto, describiendo su reacción como un shock.

El cantante recordó que estaba en Suecia cuando se enteró de la noticia. “Yo quedé paralizado y tenía el pecho apretado y decía ‘¿cómo?’. Yo soy de la zona, Valparaíso y te lo vuelvo a repetir, todavía no entiendo. Fue terrible”, expresó con evidente consternación.

En sus shows, el artista solía destacar la figura de Mondaca como bombero, incluso después de los incendios y sin conocer la verdad. “Yo quedo en shock, porque no entiendo nada, ¿en qué momento?, ¿cómo?, ¿él? Seguimos los shows como si nada y yo feliz porque él es bombero, era bombero en ese momento y en público yo diciendo, ‘tenemos a alguien que le ha estado dado el frente’. Y después vení a saber esto, te dan ganas de irlo a buscar ahora, no sé qué hacerle”, lamentó.

La teoría de DJ Méndez

Más adelante, el cantante también reflexionó sobre la gravedad del crimen y cómo se sintió traicionado. “Nadie imaginaba que Francisco iba a cometer un semejante crimen, para mí fue heavy”, comentó. “Una de las primeras cosas que tuvo esa persona, o esa persona le das un sueldo, le pagas y vaí a saber tú que compraba cosas para echar a andar este macabro crimen”, añadió Méndez, quien se mostró desconcertado por la situación.

Finalmente, DJ Méndez compartió sus pensamientos sobre la necesidad de investigar más a fondo lo sucedido. “Después fui leyendo más, investigando porque obviamente había muchos cercanos que sabían de él y de ahí sale Conaf y sale gente mucho más arriba y ahí se puso mucho más serio para mí, porque digo ok. Culpable. Pero, también hay alguien que lo utilizó, ser tan joven y hay que indagar mucho en eso, creo yo”, reflexionó.

“Yo tengo unas ganas increíbles de estar 10 minutos con él para saber más, nombres, porque eso significa que no ha pasado recientemente con este joven, sino que ha pasado antes y vaí saber si va a seguir pasando”, complementó. Y finalmente, para dar por cerrado el asunto, expresó: “Yo creo que este joven, queda que no le pase algo, porque debe tener mucha información”.