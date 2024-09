Banco Central bajó la tasa de interés: qué significa y cómo afecta el bolsillo de las personas, según economista de la U. De Chile

El Banco Central de Chile decidió, de manera unánime, reducir la tasa de interés de política monetaria en 25 puntos base, llevándola a un 5,5%. La medida fue adoptada durante la última Reunión de Política Monetaria en un contexto de señales de enfriamiento económico tanto global como local.

Joseph Ramos, destacado economista y docente de la Universidad de Chile, explicó que esta decisión “es una buena noticia”, aunque resaltó que la reducción es modesta. “El interés descendió solo un cuarto de punto, pero va en la dirección correcta, en el sentido de ir paulatinamente bajando, ya que se prevé que la inflación va a seguir disminuyendo en los próximos meses, y, por consiguiente, hay espacio para que la gente empiece a gastar más”, señaló.

¿Cómo afecta al bolsillo de los chilenos?

Según el académico, la baja en la tasa de interés “no va a tener un efecto tan rápido en la liquidez de los chilenos, pero van en esa dirección. Un cuarto de punto no es para celebrar, pero es una buena noticia y que continúe bajando, porque el anuncio no es solo este, sino que habrá más”.

La decisión del Banco Central también apunta a abaratar el costo del crédito. Es más, Ramos explicó que esto tiene como objetivo hacer que “cuando uno compra con tarjeta de crédito, la tasa de interés que pague sea menor, o sea, el dividendo sea menor. Eso es lo que se busca y lo que hace atractivo que la gente gaste más”.

“Esto abarata el costo total del crédito, estos créditos a corto plazo, para que se traspase el gasto a los bancos, a la tarjeta de crédito y no se traspasen a los consumidores, para que eso induzca un poquito más de gasto. Aunque no quiere desatarlo, porque esto es paulatino”, detalló.

¿Qué pasa con la baja de la tasa de interés?

El peso chileno ha mostrado cierta apreciación en línea con los movimientos internacionales, aunque el crédito bancario sigue débil, especialmente en el sector comercial. El economista recordó que “el Banco Central elevó las tasas de interés un tiempo atrás para frenar el gasto, porque la inflación estaba muy alta. Ahora, al descender la inflación, gracias a ese recorte en los gastos, han empezado a bajar las tasas de interés”.

A futuro, se espera que las tasas de interés continúen bajando. “El banco dijo que va a seguir bajando, pero no necesariamente todos los meses. Algunos analistas creen que ahora está en 5,5%, y que podría bajar a 4%, aproximadamente, en un plazo de 18 meses”, afirmó Ramos.

Finalmente, el economista concluyó que la inflación, aunque controlada, “estuvo en 14% en un momento dado, ahora está como en 4,5%. Ya empezaron a bajar la tasa antes del anuncio de ayer y continuarán bajándola en los próximos meses”.