Un fanático presidencial: la reacción de Gabriel Boric por presencia de Tool en Lollapalooza Chile 2025

Este martes 3 de septiembre, tras largas semanas de espera, Lollapalooza Chile reveló el line up para su edición 2025, hecho que generó una serie de reacciones, algunas, incluso, provenientes de La Moneda.

El festival, que se realizará los días 21, 22 y 23 de marzo de 2025 en el Parque Cerrillos, contará con una lista de grandes estrellas de la música tanto internacional como nacional.

Entre los artistas destacados para este año, o los llamados cabeza de cartel, se encuentran Olivia Rodrigo, quien ha actualizado la música pop con su álbum debut SOUR y su más reciente lanzamiento GUTS.

También estará Justin Timberlake, reconocido mundialmente por su trayectoria como solista y como miembro de NSYNC, quien presentará su sexto álbum de estudio, Everything I Thought It Was.

Además, el line-up incluye a los legendarios Tool, conocidos por su combinación única de rock progresivo y metal, y Alanis Morissette, una de las cantantes más influyentes de la música contemporánea.

Reacción presidencial

En esa línea, la incorporación de la agrupación estadounidense en Lollapalooza Chile 2025 fue una de las comentadas, generaron una ola de comentarios en redes sociales, incluyendo la del Presidente Gabriel Boric, reconocido fan de la banda.

A través de su cuenta de Instagram, el Mandatario mostró su emoción por el arribo de Tool al país, y con un simple mensaje, deslizó su posible asistencia al show de los metaleros.

“Nos vemos en Marzo ;) 🤘🏼”, escribió el Presidente Boric, arrobando a la cuenta oficial de la banda en la mencionada red social, palabras que acompañó con una fotografía de una noticia de cuando la banda publicó una foto del jefe de Estado usando una gorra de la agrupación.