Lollapalooza Chile 2025 ya tiene fecha y artistas confirmados: cuándo es, quiénes se presentarán y cómo comprar entradas

Los fanáticos de la música ya puede parar de esperar. La decimotercera edición de Lollapalooza Chile ya tiene fecha y artistas confirmados.

El festival, que se realizará los días 21, 22 y 23 de marzo de 2025 en el Parque Cerrillos, contará con una lista de grandes estrellas de la música que promete un evento inolvidable.

Los artistas para este 2025

Entre los artistas destacados para este año se encuentran Olivia Rodrigo, quien ha actualizado la música pop con su álbum debut SOUR y su más reciente lanzamiento GUTS.

También estará Justin Timberlake, reconocido mundialmente por su trayectoria como solista y como miembro de NSYNC, quien presentará su sexto álbum de estudio, Everything I Thought It Was.

Además, el line-up incluye a los legendarios Tool, conocidos por su combinación única de rock progresivo y metal, y Alanis Morissette, una de las cantantes más influyentes de la música contemporánea.

El festival también contará con la participación de Shawn Mendes, cuyo quinto álbum de estudio, Shawn, se lanzará en otoño de 2024, y Rüfüs Du Sol, el grupo electrónico que se ha convertido en un referente del baile en vivo.

Otros artistas que se suman al cartel son Benson Boone, Tate McRae, Foster the People, Parcels, Teddy Swims, Zedd, Charlotte de Witte, Rawayana, James Hype, y representantes de la música latina como Los Tres, Babasónicos, Lucybell y Joe Vasconcellos, quien celebrará los 30 años de su emblemático disco Toque.

Venta de entradas

Las entradas para Lollapalooza Chile 2025 ya están disponibles en Ticketmaster.cl, con opciones de Entradas Generales para los tres días en Preventa 3. Las entradas VIP, Lolla Lounge y Platinum están disponibles a precio regular, tras haberse agotado las preventas iniciales.

Además, los asistentes podrán aprovechar descuentos exclusivos. Cenco Malls, presentador del evento, ofrece 15.000 descuentos del 20% distribuidos en todas las etapas de preventa. Para acceder al descuento, los interesados deben ingresar a la APP Mi Mall y descargar un código, aplicable en Ticketmaster. Banco de Chile, también presentador del festival, ofrece 15.000 descuentos del 20% para sus clientes que paguen con tarjetas del banco, además de permitir pagos en cuotas sin interés y la posibilidad de usar dólares premio.

Para más detalles y actualizaciones sobre la edición 2025 de Lollapalooza Chile, los interesados pueden visitar el sitio web oficial del festival en www.lollapaloozacl.com o seguir sus redes sociales.