“Te apreta, te intenta besar”: alcalde de Laja enfrenta nueva denuncia de abuso sexual en medio de sus planes para la reelección

El alcalde de Laja, Roberto Quintana, enfrenta una segunda denuncia de abuso sexual por parte de una funcionaria municipal, en medio de sus planes por buscar la reelección en las próximas elecciones municipales.

Recordar que en marzo pasado, se reveló un video grabado por otra funcionaria, donde se ve al jefe comunal abrazarla y besarla forzosamente. Esto fue clave para que Quintana fuera condenado en abril por el delito de acoso sexual.

En medio de esta denuncia, que contará con un nuevo juicio el 23 de octubre, Meganoticias dio a conocer que otra funcionaria municipal presentó una acusación de la misma índole, que se encontraría en plena tramitación .

“Te apreta, te intenta besar”

“El primer episodio que yo viví con él fue cuando me pasó a la oficina, me mandó a llamar, yo estaba sola con él... Es la típica talla de ‘despidete’, que se acerca, que aparece de repente, te apreta, te intenta besar”, relató la mujer.

En esa línea, sostuvo que Roberto Quintana “siempre partía con el típico comentario de ‘te las voy a dar’, ‘falta que te las den’. Típicos comentarios que eran constantes, como ‘no llores, falta que te las den y se te pasaría la pena’. Siempre todo con un contenido sexualizado”.

“En cuanto a lo que es pasar a tocar, fueron en dos episodios distintos... Fueron en los momentos más graves... En todo momento se le dijo que no, de hecho en el primer relato lo empujé y ahí fue donde me tuve que encerrar en el baño y me dio una crisis por lo mismo”, añadió la denunciante.