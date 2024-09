Arturo Vidal pone a la venta a sus caballos: rematará a 17 potrillos del haras “Il Campione”

Arturo Vidal sigue recuperándose de su lesión para volver a las canchas con Colo Colo. En paralelo, el “King” se enfoca en sus negocios en Chile y, en las últimas horas, anunció un remate de caballos de su haras “Il Campione”.

Este martes 3 de septiembre, en la oficina de remates de Fernando Zañartu, se llevará a cabo la venta de 17 crías del haras del mediocampista. En específico, se trata de 11 hembras y 6 machos que podrán ser adquiridos en el remate.

Los potrillos, nacidos en 2022, corresponden a hijos de los caballos Classic Empire, Dubai Sky, Il Rey Ivan, International Star, Lookin At Lucky, Megliore Di Tutti, Mendelssohn, Seeking the Dia y Spun to Run.

Algunos de estos caballos fueron campeones en distintas oportunidades. La venta se realizará de forma presencial en las cercanías del Club Hípico y también de manera online.

“Todos invitados mañana, a las 12:00 horas, al remate de mis potrillos, puros aviones. En la oficina de remates de Fernando Zañartu, en Beaucheff #1863″, escribió Arturo Vidal en redes sociales.

Respecto a las condiciones para comprar, se menciona que toda venta debajo del millón y medio de pesos debe pagarse al contado. En tanto, las compras al crédito estarán permitidas solo para clientes autorizados.