Tras el receso por las Eliminatorias al Mundial 2026, volverán las acciones en el Campeonato Nacional con el desarrollo de la fecha 24, la cual se jugará entre el 13 y el 15 de septiembre, previo a las Fiestas Patrias.

La vigésima cuarta jornada del torneo comenzará con un atractivo clásico: Colo Colo recibirá a la Universidad Católica el viernes 13, en el Monumental.

Al día siguiente, habrá tres encuentros: Ñublense vs Cobresal, Coquimbo Unido vs O’Higgins y Audax Italiano vs Cobreloa.

El domingo 15, habrá otros tres compromisos, donde por supuesto destaca el duelo que tendrá el puntero, la Universidad de Chile, contra Palestino. Ese mismo día jugará Deportes Copiapó vs Unión Española y Deportes Iquique vs Huachipato.

La fecha quedará con un partido pendiente, el de Everton y Unión La Calera, quienes jugarán el sábado 12 de octubre.