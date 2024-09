Mamá de Constanza Capelli es candidata a Consejera Regional

La madre de Constanza Capelli, la ganadora de la primera temporada de Gran Hermano Chile, hizo pública su candidatura a Consejera Regional (CORE) por la provincia de Marga Marga, que abarca las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué. La psicóloga Paola Capelli Guerra, que cuenta con el respaldo del Frente Amplio, utilizó su cuenta de Instagram para anunciar su decisión.

“Con gran emoción y agradecimiento, quiero compartir con ustedes una noticia que me llena de orgullo: ¡Soy candidata a CORE por nuestra querida provincia de Marga Marga!”, expresó la mamá de la ganadora de la primera temporada Gran Hermano Chile.

Esta decisión no la he tomado sola

En su mensaje, Paola Capelli dejó en claro que “esta decisión no la he tomado sola. Ha sido impulsada por el cariño, apoyo y confianza que ustedes, mi comunidad, me han brindado”.

Además, la candidata aprovechó la oportunidad para agradecer a quienes la han motivado en este nuevo desafío. “Cada conversación, cada palabra de aliento, cada idea compartida, ha sido un motor que me impulsa a querer hacer más y mejor por todos nosotros”, señaló.

“Estoy profundamente agradecida por todo el apoyo que me han mostrado hasta ahora. Su confianza es mi mayor motivación para trabajar incansablemente por un Marga Marga más justo, inclusivo y próspero para todos”, continuó la psicóloga.

Para culminar, Paola Capelli cerró su anuncio con un mensaje de esperanza y colaboración. “Este es solo el comienzo de un camino que recorreremos juntos. ¡Vamos con todo!”, concluyó.