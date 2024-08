“Una cosa es decir la verdad y otra es inventar algo que da mucha risa (...) más respeto”

Mauricio Isla rompió el silencio en las redes sociales para aclarar una situación que había comenzado a circular. En su cuenta de Instagram, el futbolista respondió directamente a los rumores difundidos por Sergio Rojas, quien afirmó que el lateral de Colo Colo estaría en una nueva relación con la exconejita Playboy, Alejandra Díaz.

Según la información entregada por el periodista de espectáculos, el Huaso Isla habría recogido a la modelo de los estudios de Onfayer, la plataforma de contenido para adultos en la que la exintegrante de Morandé con Compañía trabaja actualmente. Sin embargo, el futbolista no tardó en desmentir tajantemente estos rumores.

Mauricio Isla y sus descargos en redes sociales

“Señor Sergio Rojas: yo entiendo que usted tenga que dar noticias de farándula, pero una cosa es decir la verdad y otra es inventar algo que da mucha risa”, comenzó diciendo Isla en su publicación.

“Yo no conozco a la señorita Ale Díaz y nunca me he juntado con ella. Si usted quiere noticias mías o quiere meterme en la farándula, escríbame a mi Instagram y ahí yo le cuento con quién me junto, pero la verdad. Más respeto”, añadió.

El lateral de Colo Colo, claramente molesto por la situación, no solo desmintió la información, sino que también le envió un mensaje contundente a Sergio Rojas. “Yo juego fútbol y a veces juego mal o bien, pero aprendí. Usted que trabaja dando noticias podría aprender y dar las notas con argumentos, por favor”, sentenció.